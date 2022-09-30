https://ria.ru/20220930/es-1820644597.html

Выезжающие в ЕС россияне могут представлять угрозу, считают в Брюсселе

Выезжающие в ЕС россияне могут представлять угрозу, считают в Брюсселе - РИА Новости, 30.09.2022

Выезжающие в ЕС россияне могут представлять угрозу, считают в Брюсселе

Еврокомиссия считает, что уезжающие в связи с мобилизацией из РФ россияне также могут представлять угрозу безопасности стран ЕС, заявила еврокомиссар по... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:21

2022-09-30T16:21

2022-09-30T16:21

в мире

евросоюз

еврокомиссия

россия

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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Еврокомиссия считает, что уезжающие в связи с мобилизацией из РФ россияне также могут представлять угрозу безопасности стран ЕС, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.Она представила обновленные инструкции странам ЕС по выдаче виз россиянам и контролю на границах. Эти инструкции не затрагивают вопросы запроса убежища в ЕС."Тот факт, что вы не хотите отправиться на Украину и воевать, не означает, что вы не представляете угрозы для Европейского союза", - сказала она.По словам Йоханссон, те, кто собираются надолго остаться в ЕС, не должны подавать на краткосрочные визы, а сразу запрашивать разрешение на длительное нахождение в стране."Проблема запроса на получение убежища в новых инструкциях не затрагивается. Каждый подавший (запрос на убежище – ред.) имеет право на то, чтобы его досье было рассмотрено национальными властями ЕС. Убежище может быть предоставлено тем, кто скрывается от участия в войне, но только на индивидуальной основе", - пояснила еврокомиссар.

https://ria.ru/20220930/norvegiya-1820547821.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия