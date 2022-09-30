https://ria.ru/20220930/es-1820644597.html
Выезжающие в ЕС россияне могут представлять угрозу, считают в Брюсселе
Выезжающие в ЕС россияне могут представлять угрозу, считают в Брюсселе - РИА Новости, 30.09.2022
Выезжающие в ЕС россияне могут представлять угрозу, считают в Брюсселе
Еврокомиссия считает, что уезжающие в связи с мобилизацией из РФ россияне также могут представлять угрозу безопасности стран ЕС, заявила еврокомиссар по... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:21
2022-09-30T16:21
2022-09-30T16:21
в мире
евросоюз
еврокомиссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_c5e1e84ebf2035824b4a438aa04fc420.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Еврокомиссия считает, что уезжающие в связи с мобилизацией из РФ россияне также могут представлять угрозу безопасности стран ЕС, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.Она представила обновленные инструкции странам ЕС по выдаче виз россиянам и контролю на границах. Эти инструкции не затрагивают вопросы запроса убежища в ЕС."Тот факт, что вы не хотите отправиться на Украину и воевать, не означает, что вы не представляете угрозы для Европейского союза", - сказала она.По словам Йоханссон, те, кто собираются надолго остаться в ЕС, не должны подавать на краткосрочные визы, а сразу запрашивать разрешение на длительное нахождение в стране."Проблема запроса на получение убежища в новых инструкциях не затрагивается. Каждый подавший (запрос на убежище – ред.) имеет право на то, чтобы его досье было рассмотрено национальными властями ЕС. Убежище может быть предоставлено тем, кто скрывается от участия в войне, но только на индивидуальной основе", - пояснила еврокомиссар.
https://ria.ru/20220930/norvegiya-1820547821.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_d9fb926aa5d35e8909e4ee0e1b6a84b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия
Выезжающие в ЕС россияне могут представлять угрозу, считают в Брюсселе
ЕК: россияне, выезжающие из-за частичной мобилизации, могут представлять угрозу странам ЕС
БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Еврокомиссия считает, что уезжающие в связи с мобилизацией из РФ россияне также могут представлять угрозу безопасности стран ЕС, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
Она представила обновленные инструкции странам ЕС по выдаче виз россиянам и контролю на границах. Эти инструкции не затрагивают вопросы запроса убежища в ЕС.
"Тот факт, что вы не хотите отправиться на Украину
и воевать, не означает, что вы не представляете угрозы для Европейского союза", - сказала она.
По словам Йоханссон, те, кто собираются надолго остаться в ЕС, не должны подавать на краткосрочные визы, а сразу запрашивать разрешение на длительное нахождение в стране.
"Проблема запроса на получение убежища в новых инструкциях не затрагивается. Каждый подавший (запрос на убежище – ред.) имеет право на то, чтобы его досье было рассмотрено национальными властями ЕС. Убежище может быть предоставлено тем, кто скрывается от участия в войне, но только на индивидуальной основе", - пояснила еврокомиссар.