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Выезжающие в ЕС россияне могут представлять угрозу, считают в Брюсселе - РИА Новости, 30.09.2022
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Выезжающие в ЕС россияне могут представлять угрозу, считают в Брюсселе
Выезжающие в ЕС россияне могут представлять угрозу, считают в Брюсселе - РИА Новости, 30.09.2022
Выезжающие в ЕС россияне могут представлять угрозу, считают в Брюсселе
Еврокомиссия считает, что уезжающие в связи с мобилизацией из РФ россияне также могут представлять угрозу безопасности стран ЕС, заявила еврокомиссар по... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:21
2022-09-30T16:21
в мире
евросоюз
еврокомиссия
россия
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Еврокомиссия считает, что уезжающие в связи с мобилизацией из РФ россияне также могут представлять угрозу безопасности стран ЕС, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.Она представила обновленные инструкции странам ЕС по выдаче виз россиянам и контролю на границах. Эти инструкции не затрагивают вопросы запроса убежища в ЕС."Тот факт, что вы не хотите отправиться на Украину и воевать, не означает, что вы не представляете угрозы для Европейского союза", - сказала она.По словам Йоханссон, те, кто собираются надолго остаться в ЕС, не должны подавать на краткосрочные визы, а сразу запрашивать разрешение на длительное нахождение в стране."Проблема запроса на получение убежища в новых инструкциях не затрагивается. Каждый подавший (запрос на убежище – ред.) имеет право на то, чтобы его досье было рассмотрено национальными властями ЕС. Убежище может быть предоставлено тем, кто скрывается от участия в войне, но только на индивидуальной основе", - пояснила еврокомиссар.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия
16:21 30.09.2022
 
Выезжающие в ЕС россияне могут представлять угрозу, считают в Брюсселе

ЕК: россияне, выезжающие из-за частичной мобилизации, могут представлять угрозу странам ЕС

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Еврокомиссия считает, что уезжающие в связи с мобилизацией из РФ россияне также могут представлять угрозу безопасности стран ЕС, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
Она представила обновленные инструкции странам ЕС по выдаче виз россиянам и контролю на границах. Эти инструкции не затрагивают вопросы запроса убежища в ЕС.
"Тот факт, что вы не хотите отправиться на Украину и воевать, не означает, что вы не представляете угрозы для Европейского союза", - сказала она.
По словам Йоханссон, те, кто собираются надолго остаться в ЕС, не должны подавать на краткосрочные визы, а сразу запрашивать разрешение на длительное нахождение в стране.
"Проблема запроса на получение убежища в новых инструкциях не затрагивается. Каждый подавший (запрос на убежище – ред.) имеет право на то, чтобы его досье было рассмотрено национальными властями ЕС. Убежище может быть предоставлено тем, кто скрывается от участия в войне, но только на индивидуальной основе", - пояснила еврокомиссар.
Подъезд к пункту пропуска Борисоглебск на границе России и Норвегии - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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