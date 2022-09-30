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"Лукойлу" и "Газпромбанк-Фрезии" разрешили купить долю в ПАО "Энел Россия" - РИА Новости, 30.09.2022
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"Лукойлу" и "Газпромбанк-Фрезии" разрешили купить долю в ПАО "Энел Россия"
"Лукойлу" и "Газпромбанк-Фрезии" разрешили купить долю в ПАО "Энел Россия" - РИА Новости, 30.09.2022
"Лукойлу" и "Газпромбанк-Фрезии" разрешили купить долю в ПАО "Энел Россия"
Президент России Владимир Путин выдал разрешение "Лукойлу" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия" купить у итальянской Enel 56,43% в компании "Энел... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:08
2022-09-30T15:22
экономика
владимир путин
россия
лукойл
энел россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выдал разрешение "Лукойлу" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия" купить у итальянской Enel 56,43% в компании "Энел Россия", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Разрешить совершение ПАО "Нефтяная компания "Лукойл" сделки по приобретению 9 525 652 231 штуки обыкновенных акций ПАО "Энел Россия", принадлежащих АО Энел С.п.А. (Enel S.p.A.); АО "ААА Управление Капиталом", действующим в качестве доверительного управляющего закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом "Газпромбанк - Фрезия", сделки по приобретению 10 434 826 240 штук обыкновенных акций ПАО "Энел Россия" , - говорится в документе.Уставный капитал "Энел России" состоит из 35 371 898 370 акций. Таким образом, "Лукойл" приобретает 26,93% акций, фонд "Газпромбанк-Фрезия" - 29,5%, суммарно - 56,43%.В середине июня Enel сообщила, что заключила соглашение о продаже своей доли в "Энел России" в 56,43% "Лукойлу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия" за общую сумму около 137 миллионов евро. Однако сделка была заблокирована указом президента РФ от 5 августа о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях, и ее совершение возможно лишь по специальному разрешению главы государства.Производственные филиалы компании "Энел Россия" включают в себя три газовые станции: Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,74 гигаватта выработки электроэнергии и 2 тысячи гигакалорий в час - тепла (в показатели включена и Азовская ВЭС установленной мощностью 90 мегаватт).
https://ria.ru/20220814/investitsiya-1809555139.html
https://ria.ru/20200219/1564982124.html
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экономика, владимир путин, россия, лукойл, энел россия
Экономика, Владимир Путин, Россия, ЛУКОЙЛ, Энел Россия
15:08 30.09.2022 (обновлено: 15:22 30.09.2022)
 
"Лукойлу" и "Газпромбанк-Фрезии" разрешили купить долю в ПАО "Энел Россия"

Путин разрешил "Лукойлу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия" купить долю Enel в ПАО "Энел Россия"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция "Лукойл" в Минске
Автозаправочная станция Лукойл в Минске - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Автозаправочная станция "Лукойл" в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выдал разрешение "Лукойлу" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия" купить у итальянской Enel 56,43% в компании "Энел Россия", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разрешить совершение ПАО "Нефтяная компания "Лукойл" сделки по приобретению 9 525 652 231 штуки обыкновенных акций ПАО "Энел Россия", принадлежащих АО Энел С.п.А. (Enel S.p.A.); АО "ААА Управление Капиталом", действующим в качестве доверительного управляющего закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом "Газпромбанк - Фрезия", сделки по приобретению 10 434 826 240 штук обыкновенных акций ПАО "Энел Россия" , - говорится в документе.
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Уставный капитал "Энел России" состоит из 35 371 898 370 акций. Таким образом, "Лукойл" приобретает 26,93% акций, фонд "Газпромбанк-Фрезия" - 29,5%, суммарно - 56,43%.
В середине июня Enel сообщила, что заключила соглашение о продаже своей доли в "Энел России" в 56,43% "Лукойлу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия" за общую сумму около 137 миллионов евро. Однако сделка была заблокирована указом президента РФ от 5 августа о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях, и ее совершение возможно лишь по специальному разрешению главы государства.
Производственные филиалы компании "Энел Россия" включают в себя три газовые станции: Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,74 гигаватта выработки электроэнергии и 2 тысячи гигакалорий в час - тепла (в показатели включена и Азовская ВЭС установленной мощностью 90 мегаватт).
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС - РИА Новости, 1920, 19.02.2020
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЛУКОЙЛЭнел Россия
 
 
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