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В Приморье водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП - РИА Новости, 30.09.2022
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В Приморье водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП
В Приморье водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП - РИА Новости, 30.09.2022
В Приморье водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП
Три человека погибли, еще двое госпитализированы после встречного столкновения двух иномарок в Находке Приморского края, по предварительным данным,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T05:24
2022-09-30T05:24
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое госпитализированы после встречного столкновения двух иномарок в Находке Приморского края, по предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель без прав, сообщает региональное УМВД РФ.ДТП произошло в районе улицы Рыбацкой в Находке."Установлено, что 35-летний водитель Honda Fit допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с Toyota Mark II. В результате автоаварии на месте погибли оба водителя в возрасте 24 и 35 лет, а также 31-летний пассажир автомашины Honda Fit. Двоих пассажиров обоих транспортных средств - 24 и 35 лет - госпитализировали с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Установлено, что водитель Honda Fit обучения на право управления транспортным средством не проходил. Проводится проверка.
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
05:24 30.09.2022
 
В Приморье водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП

В Находке водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП, три человека погибли

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое госпитализированы после встречного столкновения двух иномарок в Находке Приморского края, по предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель без прав, сообщает региональное УМВД РФ.
ДТП произошло в районе улицы Рыбацкой в Находке.
"Установлено, что 35-летний водитель Honda Fit допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с Toyota Mark II. В результате автоаварии на месте погибли оба водителя в возрасте 24 и 35 лет, а также 31-летний пассажир автомашины Honda Fit. Двоих пассажиров обоих транспортных средств - 24 и 35 лет - госпитализировали с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Установлено, что водитель Honda Fit обучения на право управления транспортным средством не проходил. Проводится проверка.
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