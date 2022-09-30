https://ria.ru/20220930/dtp-1820489728.html
В Приморье водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП
В Приморье водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП - РИА Новости, 30.09.2022
В Приморье водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП
Три человека погибли, еще двое госпитализированы после встречного столкновения двух иномарок в Находке Приморского края, по предварительным данным,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T05:24
2022-09-30T05:24
2022-09-30T05:24
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое госпитализированы после встречного столкновения двух иномарок в Находке Приморского края, по предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель без прав, сообщает региональное УМВД РФ.ДТП произошло в районе улицы Рыбацкой в Находке."Установлено, что 35-летний водитель Honda Fit допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с Toyota Mark II. В результате автоаварии на месте погибли оба водителя в возрасте 24 и 35 лет, а также 31-летний пассажир автомашины Honda Fit. Двоих пассажиров обоих транспортных средств - 24 и 35 лет - госпитализировали с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Установлено, что водитель Honda Fit обучения на право управления транспортным средством не проходил. Проводится проверка.
https://ria.ru/20220928/bayker-1820021983.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП
В Находке водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП, три человека погибли
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое госпитализированы после встречного столкновения двух иномарок в Находке Приморского края, по предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель без прав, сообщает региональное УМВД РФ.
ДТП произошло в районе улицы Рыбацкой в Находке.
"Установлено, что 35-летний водитель Honda Fit допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с Toyota Mark II. В результате автоаварии на месте погибли оба водителя в возрасте 24 и 35 лет, а также 31-летний пассажир автомашины Honda Fit. Двоих пассажиров обоих транспортных средств - 24 и 35 лет - госпитализировали с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Установлено, что водитель Honda Fit обучения на право управления транспортным средством не проходил. Проводится проверка.