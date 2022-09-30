https://ria.ru/20220930/dtp-1820489728.html

В Приморье водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП

В Приморье водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП - РИА Новости, 30.09.2022

В Приморье водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП

Три человека погибли, еще двое госпитализированы после встречного столкновения двух иномарок в Находке Приморского края, по предварительным данным,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T05:24

2022-09-30T05:24

2022-09-30T05:24

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое госпитализированы после встречного столкновения двух иномарок в Находке Приморского края, по предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель без прав, сообщает региональное УМВД РФ.ДТП произошло в районе улицы Рыбацкой в Находке."Установлено, что 35-летний водитель Honda Fit допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с Toyota Mark II. В результате автоаварии на месте погибли оба водителя в возрасте 24 и 35 лет, а также 31-летний пассажир автомашины Honda Fit. Двоих пассажиров обоих транспортных средств - 24 и 35 лет - госпитализировали с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Установлено, что водитель Honda Fit обучения на право управления транспортным средством не проходил. Проводится проверка.

https://ria.ru/20220928/bayker-1820021983.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, приморский край