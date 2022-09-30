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Перечислены достижения, за которые государство платит отдельно - РИА Новости, 30.09.2022
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Перечислены достижения, за которые государство платит отдельно
Перечислены достижения, за которые государство платит отдельно - РИА Новости, 30.09.2022
Перечислены достижения, за которые государство платит отдельно
Некоторые категории россиян имеют право на ежемесячные выплаты за заслуги перед страной, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента публичного права... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T01:16
2022-09-30T01:16
общество
фатима дзгоева
россия
ссср
рсфср
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Некоторые категории россиян имеют право на ежемесячные выплаты за заслуги перед страной, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.Прежде всего, отметила эксперт, надбавку в размере 28 738 рублей получают Герои России, Герои Советского союза, Герои труда России, Герои социалистического труда, а также лица, награжденные орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом Славы трех степеней или орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.Дополнительное материальное обеспечение в 22 853 рубля положена награжденным орденом Ленина, награжденным орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, награждённым орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, лауреатам Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий Российской Федерации (РСФСР), подчеркнула Дзгоева.Эксперт добавила, что россияне, являющиеся чемпионами Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также награжденные орденом Трудовой Славы и орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", имеют право на соцвыплату в размере 17 313 рублей.
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общество, фатима дзгоева, россия, ссср, рсфср, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Фатима Дзгоева, Россия, СССР, РСФСР, Высшая школа экономики (ВШЭ)
01:16 30.09.2022
 
Перечислены достижения, за которые государство платит отдельно

Доцент ВШЭ Дзгоева сообщила о праве некоторых россиян на выплаты за заслуги перед страной

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Некоторые категории россиян имеют право на ежемесячные выплаты за заслуги перед страной, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.
Прежде всего, отметила эксперт, надбавку в размере 28 738 рублей получают Герои России, Герои Советского союза, Герои труда России, Герои социалистического труда, а также лица, награжденные орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом Славы трех степеней или орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Дополнительное материальное обеспечение в 22 853 рубля положена награжденным орденом Ленина, награжденным орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, награждённым орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, лауреатам Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий Российской Федерации (РСФСР), подчеркнула Дзгоева.
Эксперт добавила, что россияне, являющиеся чемпионами Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также награжденные орденом Трудовой Славы и орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", имеют право на соцвыплату в размере 17 313 рублей.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 01:16
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ОбществоФатима ДзгоеваРоссияСССРРСФСРВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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