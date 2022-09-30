"Долго ждали" – жители Донецка о вступлении в состав России

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Жители Донецка рассказали о своем отношении к подписанию договора о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. "Этого долго ждали. Я лично очень долго ждал", – рассказал житель Донецка Петр. Еще один дончанин сообщил, что для него вхождение ДНР в состав РФ – самый большой праздник в жизни.