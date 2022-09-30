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"Долго ждали" – жители Донецка о вступлении в состав России
"Долго ждали" – жители Донецка о вступлении в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
"Долго ждали" – жители Донецка о вступлении в состав России
Жители Донецка рассказали о своем отношении к подписанию договора о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. "Этого долго ждали. Я лично очень долго ждал", – рассказал житель Донецка Петр. Еще один дончанин сообщил, что для него вхождение ДНР в состав РФ – самый большой праздник в жизни.
2022-09-30T17:58
2022-09-30T17:58
2022-09-30T18:31
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4.7
96
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7 495 645-6601
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"Долго ждали" – жители Донецка о вступлении в состав России
Жители Донецка рассказали о своем отношении к подписанию договора о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. "Этого долго ждали. Я лично очень долго ждал", – рассказал житель Донецка Петр. Еще один дончанин сообщил, что для него вхождение ДНР в состав РФ – самый большой праздник в жизни.
2022-09-30T17:58
true
PT0M47S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк (днр), россия, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, видео
Донецк (ДНР), Россия, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Видео
"Долго ждали" – жители Донецка о вступлении в состав России
Жители Донецка рассказали о своем отношении к подписанию договора о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. "Этого долго ждали. Я лично очень долго ждал", – рассказал житель Донецка Петр. Еще один дончанин сообщил, что для него вхождение ДНР в состав РФ – самый большой праздник в жизни.
2022-09-30T17:58
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PT0M47S
17:58 30.09.2022 (обновлено: 18:31 30.09.2022)
"Долго ждали" – жители Донецка о вступлении в состав России
Жители Донецка рассказали о своем отношении к подписанию договора о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. "Этого долго ждали. Я лично очень долго ждал", – рассказал житель Донецка Петр. Еще один дончанин сообщил, что для него вхождение ДНР в состав РФ – самый большой праздник в жизни.