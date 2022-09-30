https://ria.ru/20220930/donetsk-1820669100.html

Жители Донецка рассказали, что думают о вхождении ДНР в состав России

Жители Донецка рассказали, что думают о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 30.09.2022

Жители Донецка рассказали, что думают о вхождении ДНР в состав России

Жители Донецка рассказали корреспонденту РИА Новости о своем отношении к подписанию договора о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:08

2022-09-30T17:08

2022-09-30T18:01

донецк (днр)

донецкая народная республика

россия

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Жители Донецка рассказали корреспонденту РИА Новости о своем отношении к подписанию договора о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации."Очень положительно к этому отношусь. Этого долго ждали. Я лично очень долго ждал", - рассказал житель Донецка Петр.Другой дончанин Александр сообщил, что для него вхождение ДНР в состав РФ – самый большой праздник в его жизни."Мы ждали этого подписания, этого договора, и вообще - возращения в Россию восемь лет. С 2014 года ведь. Конечно, рад. Очень положительно (отношусь – ред.)", - сказал еще один житель Донецка Олег.Дончанка Мария надеется, что с вхождением ДНР в состав РФ обстрелы со стороны украинских войск прекратятся. "Очень-очень рада. И надеюсь, что теперь уж этот кошмар с обстрелами, с этим всеми бомбами в Донецке закончится и мы вернемся к нормальной мирной жизни в нашей России".Договор о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации подписан президентом РФ по результатам референдума, проведенного на территории ДНР с 23 по 27 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220930/kherson-1820636787.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Долго ждали" – жители Донецка о вступлении в состав России Жители Донецка рассказали о своем отношении к подписанию договора о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. "Этого долго ждали. Я лично очень долго ждал", – рассказал житель Донецка Петр. Еще один дончанин сообщил, что для него вхождение ДНР в состав РФ – самый большой праздник в жизни. 2022-09-30T17:08 true PT0M47S

Подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий Владимир Путин выступил в Кремле после референдумов о присоединении к Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. 2022-09-30T17:08 true PT5M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк (днр), донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе