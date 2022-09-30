https://ria.ru/20220930/donetsk-1820669100.html
Жители Донецка рассказали, что думают о вхождении ДНР в состав России
Жители Донецка рассказали, что думают о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
Жители Донецка рассказали, что думают о вхождении ДНР в состав России
Жители Донецка рассказали корреспонденту РИА Новости о своем отношении к подписанию договора о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:08
2022-09-30T17:08
2022-09-30T18:01
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Жители Донецка рассказали корреспонденту РИА Новости о своем отношении к подписанию договора о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации."Очень положительно к этому отношусь. Этого долго ждали. Я лично очень долго ждал", - рассказал житель Донецка Петр.Другой дончанин Александр сообщил, что для него вхождение ДНР в состав РФ – самый большой праздник в его жизни."Мы ждали этого подписания, этого договора, и вообще - возращения в Россию восемь лет. С 2014 года ведь. Конечно, рад. Очень положительно (отношусь – ред.)", - сказал еще один житель Донецка Олег.Дончанка Мария надеется, что с вхождением ДНР в состав РФ обстрелы со стороны украинских войск прекратятся. "Очень-очень рада. И надеюсь, что теперь уж этот кошмар с обстрелами, с этим всеми бомбами в Донецке закончится и мы вернемся к нормальной мирной жизни в нашей России".Договор о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации подписан президентом РФ по результатам референдума, проведенного на территории ДНР с 23 по 27 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20220930/kherson-1820636787.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Долго ждали" – жители Донецка о вступлении в состав России
Жители Донецка рассказали о своем отношении к подписанию договора о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. "Этого долго ждали. Я лично очень долго ждал", – рассказал житель Донецка Петр. Еще один дончанин сообщил, что для него вхождение ДНР в состав РФ – самый большой праздник в жизни.
2022-09-30T17:08
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Подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий
Владимир Путин выступил в Кремле после референдумов о присоединении к Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
2022-09-30T17:08
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе
Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе
17:08 30.09.2022 (обновлено: 18:01 30.09.2022)
Жители Донецка рассказали, что думают о вхождении ДНР в состав России
"Мы ждали этого 8 лет": жители Донецка рассказали, что думают о вхождении ДНР в Россию
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Жители Донецка рассказали корреспонденту РИА Новости о своем отношении к подписанию договора о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.
"Очень положительно к этому отношусь. Этого долго ждали. Я лично очень долго ждал", - рассказал житель Донецка
Петр.
Другой дончанин Александр сообщил, что для него вхождение ДНР в состав РФ
– самый большой праздник в его жизни.
"Мы ждали этого подписания, этого договора, и вообще - возращения в Россию восемь лет. С 2014 года ведь. Конечно, рад. Очень положительно (отношусь – ред.)", - сказал еще один житель Донецка Олег.
Дончанка Мария надеется, что с вхождением ДНР в состав РФ обстрелы со стороны украинских войск прекратятся. "Очень-очень рада. И надеюсь, что теперь уж этот кошмар с обстрелами, с этим всеми бомбами в Донецке закончится и мы вернемся к нормальной мирной жизни в нашей России".
Договор о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации подписан президентом РФ по результатам референдума, проведенного на территории ДНР с 23 по 27 сентября 2022 года.