https://ria.ru/20220930/donetsk-1820507735.html

Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки

Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки - РИА Новости, 30.09.2022

Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 196 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:38

2022-09-30T09:38

2022-09-30T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 196 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 196 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 10 домостроений, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220929/obstrely-1820240679.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина