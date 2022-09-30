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Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/donetsk-1820507735.html
Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки
Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 196 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:38
2022-09-30T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 196 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 196 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 10 домостроений, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220929/obstrely-1820240679.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
09:38 30.09.2022
 
Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки

В Донецке заявили, что ВСУ за сутки выпустили 196 боеприпасов по территории республики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации ЛНР собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник Совместного центра контроля и координации ЛНР собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник Совместного центра контроля и координации ЛНР собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 196 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 196 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 10 домостроений, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Фрагменты от разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 09:27Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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