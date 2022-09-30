https://ria.ru/20220930/donetsk-1820507735.html
Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки
Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 196 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:38
2022-09-30T09:38
2022-09-30T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 196 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 196 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 10 домостроений, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220929/obstrely-1820240679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска выпустили по ДНР более 150 боеприпасов за сутки
В Донецке заявили, что ВСУ за сутки выпустили 196 боеприпасов по территории республики