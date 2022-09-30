https://ria.ru/20220930/donetsk-1820490137.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 30.09.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в 5.12 мск вновь обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району города три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T05:34

2022-09-30T05:34

2022-09-30T05:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в 5.12 мск вновь обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району города три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.12 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Макеевку и четыре района Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220929/obstrel-1820389972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика