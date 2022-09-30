https://ria.ru/20220930/donetsk-1820479530.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в четверг в 23.05 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T00:54
2022-09-30T00:54
2022-09-30T00:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 23.05 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в четверг сообщил о ранении двух мирных жителей, пожилых мужчины и женщины, в результате подрыва противопехотных мин "Лепесток" в Кировском районе города.
https://ria.ru/20220929/obstrel-1820437571.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра