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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/donetsk-1820479530.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в четверг в 23.05 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T00:54
2022-09-30T00:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 23.05 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в четверг сообщил о ранении двух мирных жителей, пожилых мужчины и женщины, в результате подрыва противопехотных мин "Лепесток" в Кировском районе города.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
00:54 30.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 23.05 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
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Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в четверг сообщил о ранении двух мирных жителей, пожилых мужчины и женщины, в результате подрыва противопехотных мин "Лепесток" в Кировском районе города.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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