https://ria.ru/20220930/donetsk-1820479530.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в четверг в 23.05 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T00:54

2022-09-30T00:54

2022-09-30T00:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 23.05 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в четверг сообщил о ранении двух мирных жителей, пожилых мужчины и женщины, в результате подрыва противопехотных мин "Лепесток" в Кировском районе города.

https://ria.ru/20220929/obstrel-1820437571.html

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика