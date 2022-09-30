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Жители ДНР следят за выступлением Путина - РИА Новости, 30.09.2022
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Жители ДНР следят за выступлением Путина
Жители ДНР следят за выступлением Путина - РИА Новости, 30.09.2022
Жители ДНР следят за выступлением Путина
Несколько сотен жителей Донецкой Народной Республики собрались на мемориале "Саур-Могила", чтобы следить в прямом эфире за церемонией подписания договоров о... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:17
2022-09-30T15:18
в мире
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САУР-МОГИЛА (ДНР), 30 сен - РИА Новости. Несколько сотен жителей Донецкой Народной Республики собрались на мемориале "Саур-Могила", чтобы следить в прямом эфире за церемонией подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий, передаёт корреспондент РИА Новости.Здесь установлен большой экран, на котором ведётся прямое вещание из Кремля. Собравшиеся держат в руках флаги РФ. После церемонии подписания договоров здесь запланирован концерт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
https://ria.ru/20220930/mishustin-1820607007.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, совет безопасности оон
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Совет Безопасности ООН
15:17 30.09.2022 (обновлено: 15:18 30.09.2022)
 
Жители ДНР следят за выступлением Путина

Жители ДНР собрались на мемориале "Саур-Могила", чтобы услышать обращение Путина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОтреставрированный мемориал "Саур-Могила" в ДНР
Отреставрированный мемориал Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Отреставрированный мемориал "Саур-Могила" в ДНР. Архивное фото
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САУР-МОГИЛА (ДНР), 30 сен - РИА Новости. Несколько сотен жителей Донецкой Народной Республики собрались на мемориале "Саур-Могила", чтобы следить в прямом эфире за церемонией подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий, передаёт корреспондент РИА Новости.
Здесь установлен большой экран, на котором ведётся прямое вещание из Кремля. Собравшиеся держат в руках флаги РФ. После церемонии подписания договоров здесь запланирован концерт.
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Мишустин прибыл на церемонию принятия в состав России новых территорий
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
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В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСовет Безопасности ООН
 
 
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