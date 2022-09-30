https://ria.ru/20220930/donbass-1820612246.html

Жители ДНР следят за выступлением Путина

Жители ДНР следят за выступлением Путина - РИА Новости, 30.09.2022

Жители ДНР следят за выступлением Путина

Несколько сотен жителей Донецкой Народной Республики собрались на мемориале "Саур-Могила", чтобы следить в прямом эфире за церемонией подписания договоров о... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:17

2022-09-30T15:17

2022-09-30T15:18

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САУР-МОГИЛА (ДНР), 30 сен - РИА Новости. Несколько сотен жителей Донецкой Народной Республики собрались на мемориале "Саур-Могила", чтобы следить в прямом эфире за церемонией подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий, передаёт корреспондент РИА Новости.Здесь установлен большой экран, на котором ведётся прямое вещание из Кремля. Собравшиеся держат в руках флаги РФ. После церемонии подписания договоров здесь запланирован концерт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.

https://ria.ru/20220930/mishustin-1820607007.html

https://ria.ru/20220930/medvedev-1820598924.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, совет безопасности оон