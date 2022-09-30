https://ria.ru/20220930/donbass-1820505661.html

Цену на газ в ДНР удалось стабилизировать, сообщили власти

Цену на газ в ДНР удалось стабилизировать, сообщили власти - РИА Новости, 30.09.2022

Цену на газ в ДНР удалось стабилизировать, сообщили власти

Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что цену на газ в республике удалось стабилизировать, стоимость снизилась в среднем на 3 рубля. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:26

2022-09-30T09:26

2022-09-30T09:26

виталий хоценко

денис пушилин

донецкая народная республика

аи-92

аи-95

в мире

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что цену на газ в республике удалось стабилизировать, стоимость снизилась в среднем на 3 рубля."Продолжаем работать с ценами на топливо. Цены на газ удалось также стабилизировать. Стоимость снизилась в среднем на 3 рубля. Причем не только на государственных автозаправочных станциях, но и на коммерческих", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.Он добавил, что власти контролируют ситуацию с топливом.Премьер ДНР прикрепил к посту фотографии с ценами на топливо. Стоимость газа составляет 27 рублей за литр. Цена бензина Аи-92 составила 41 рубль за литр, а стоимость Аи-95 - 46 рублей за литр. Дизельное топливо в республике стоит 57 рублей за литр.Ранее Хоценко заявил, что на АЗС в республике наблюдается незначительный дефицит топлива из-за обстрелов украинскими войсками нефтехранилищ. В частности, на многих АЗС топливо отпускалось только по талонам и для транспорта государственных организаций. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям организовать круглосуточную разгрузку топлива и его развоз по заправкам в ДНР. Позднее министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков сообщил, что дефицит топлива на территории республики планируется ликвидировать в течение недели.

https://ria.ru/20220918/toplivo-1817719875.html

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донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виталий хоценко, денис пушилин, донецкая народная республика, аи-92, аи-95, в мире