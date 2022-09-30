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Цену на газ в ДНР удалось стабилизировать, сообщили власти - РИА Новости, 30.09.2022
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Цену на газ в ДНР удалось стабилизировать, сообщили власти
Цену на газ в ДНР удалось стабилизировать, сообщили власти - РИА Новости, 30.09.2022
Цену на газ в ДНР удалось стабилизировать, сообщили власти
Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что цену на газ в республике удалось стабилизировать, стоимость снизилась в среднем на 3 рубля. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:26
2022-09-30T09:26
виталий хоценко
денис пушилин
донецкая народная республика
аи-92
аи-95
в мире
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что цену на газ в республике удалось стабилизировать, стоимость снизилась в среднем на 3 рубля."Продолжаем работать с ценами на топливо. Цены на газ удалось также стабилизировать. Стоимость снизилась в среднем на 3 рубля. Причем не только на государственных автозаправочных станциях, но и на коммерческих", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.Он добавил, что власти контролируют ситуацию с топливом.Премьер ДНР прикрепил к посту фотографии с ценами на топливо. Стоимость газа составляет 27 рублей за литр. Цена бензина Аи-92 составила 41 рубль за литр, а стоимость Аи-95 - 46 рублей за литр. Дизельное топливо в республике стоит 57 рублей за литр.Ранее Хоценко заявил, что на АЗС в республике наблюдается незначительный дефицит топлива из-за обстрелов украинскими войсками нефтехранилищ. В частности, на многих АЗС топливо отпускалось только по талонам и для транспорта государственных организаций. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям организовать круглосуточную разгрузку топлива и его развоз по заправкам в ДНР. Позднее министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков сообщил, что дефицит топлива на территории республики планируется ликвидировать в течение недели.
https://ria.ru/20220918/toplivo-1817719875.html
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виталий хоценко, денис пушилин, донецкая народная республика, аи-92, аи-95, в мире
Виталий Хоценко, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, АИ-92, АИ-95, В мире
09:26 30.09.2022
 
Цену на газ в ДНР удалось стабилизировать, сообщили власти

Премьер ДНР Хоценко сообщил, что цена на газ в республике снизилась в среднем на три рубля

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкСтроительство газопровода в Донецкой области
Строительство газопровода в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Строительство газопровода в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что цену на газ в республике удалось стабилизировать, стоимость снизилась в среднем на 3 рубля.
"Продолжаем работать с ценами на топливо. Цены на газ удалось также стабилизировать. Стоимость снизилась в среднем на 3 рубля. Причем не только на государственных автозаправочных станциях, но и на коммерческих", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
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В ДНР дефицит топлива устранят в течение недели, заявил министр
Он добавил, что власти контролируют ситуацию с топливом.
Премьер ДНР прикрепил к посту фотографии с ценами на топливо. Стоимость газа составляет 27 рублей за литр. Цена бензина Аи-92 составила 41 рубль за литр, а стоимость Аи-95 - 46 рублей за литр. Дизельное топливо в республике стоит 57 рублей за литр.
Ранее Хоценко заявил, что на АЗС в республике наблюдается незначительный дефицит топлива из-за обстрелов украинскими войсками нефтехранилищ. В частности, на многих АЗС топливо отпускалось только по талонам и для транспорта государственных организаций. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям организовать круглосуточную разгрузку топлива и его развоз по заправкам в ДНР. Позднее министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков сообщил, что дефицит топлива на территории республики планируется ликвидировать в течение недели.
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