https://ria.ru/20220930/donbass-1820496427.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 30.09.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска в 7.35 мск обстреляли поселок Гольмовский, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:07

2022-09-30T08:07

2022-09-30T08:07

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в 7.35 мск обстреляли поселок Гольмовский, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Гольмовского по улице Шокальского получила ранения мирная жительница.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.

https://ria.ru/20220930/makeevka-1820488936.html

https://ria.ru/20220930/donetsk-1820490137.html

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иван приходько, гольмовский, горловка, донецкая народная республика, сцкк