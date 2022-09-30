https://ria.ru/20220930/donbass-1820496427.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска в 7.35 мск обстреляли поселок Гольмовский, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:07
2022-09-30T08:07
2022-09-30T08:07
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
гольмовский
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в 7.35 мск обстреляли поселок Гольмовский, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Гольмовского по улице Шокальского получила ранения мирная жительница.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
https://ria.ru/20220930/makeevka-1820488936.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Гольмовский, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Гольмовский
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Гольмовскому четыре снаряда калибра 152 миллиметра