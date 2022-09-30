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Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 30.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/donbass-1820496427.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска в 7.35 мск обстреляли поселок Гольмовский, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:07
2022-09-30T08:07
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
гольмовский
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в 7.35 мск обстреляли поселок Гольмовский, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Гольмовского по улице Шокальского получила ранения мирная жительница.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
https://ria.ru/20220930/makeevka-1820488936.html
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гольмовский
горловка
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в мире, иван приходько, гольмовский, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Гольмовский, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
08:07 30.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Гольмовскому четыре снаряда калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в 7.35 мск обстреляли поселок Гольмовский, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Гольмовского по улице Шокальского получила ранения мирная жительница.
Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГольмовскийГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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