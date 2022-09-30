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Валуев прибыл в Кремль на подписание договоров о вхождении новых территорий

Валуев прибыл в Кремль на подписание договоров о вхождении новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022

Валуев прибыл в Кремль на подписание договоров о вхождении новых территорий

Депутат Госдумы Виталий Милонов прибыл на церемонию подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ, церемония пройдет при участии президента... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:10

2022-09-30T14:10

2022-09-30T14:10

владимир путин

виталий милонов

николай валуев

донбасс

госдума рф

референдумы на освобожденных территориях

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов прибыл на церемонию подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ, церемония пройдет при участии президента России Владимира Путина в Георгиевском зале Кремля, передает корреспондент РИА Новости.Также среди гостей церемонии - депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев, который ранее заявил, что собирается отправиться в военкомат после пленарных недель.Милонов ранее попросился отправить его в зону спецоперации и уже 23 сентября сообщил, что находится в Донбассе и занимается гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействует с местными жителями и властями.Валуев 29 сентября рассказал, что получил повестку и собирается отправиться в военкомат после пленарных недель.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/territorii-1820507566.html

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владимир путин, виталий милонов, николай валуев, донбасс, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, донецкая народная республика, россия