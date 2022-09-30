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Валуев прибыл в Кремль на подписание договоров о вхождении новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
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Валуев прибыл в Кремль на подписание договоров о вхождении новых территорий
Валуев прибыл в Кремль на подписание договоров о вхождении новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
Валуев прибыл в Кремль на подписание договоров о вхождении новых территорий
Депутат Госдумы Виталий Милонов прибыл на церемонию подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ, церемония пройдет при участии президента... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:10
2022-09-30T14:10
владимир путин
виталий милонов
николай валуев
донбасс
госдума рф
референдумы на освобожденных территориях
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов прибыл на церемонию подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ, церемония пройдет при участии президента России Владимира Путина в Георгиевском зале Кремля, передает корреспондент РИА Новости.Также среди гостей церемонии - депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев, который ранее заявил, что собирается отправиться в военкомат после пленарных недель.Милонов ранее попросился отправить его в зону спецоперации и уже 23 сентября сообщил, что находится в Донбассе и занимается гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействует с местными жителями и властями.Валуев 29 сентября рассказал, что получил повестку и собирается отправиться в военкомат после пленарных недель.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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владимир путин, виталий милонов, николай валуев, донбасс, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, донецкая народная республика, россия
Владимир Путин, Виталий Милонов, Николай Валуев, Донбасс, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Донецкая Народная Республика, Россия
14:10 30.09.2022
 
Валуев прибыл в Кремль на подписание договоров о вхождении новых территорий

Валуев и Милонов прибыли в Кремль на подписание договоров о вхождении новых территорий

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Николай Валуев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов прибыл на церемонию подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ, церемония пройдет при участии президента России Владимира Путина в Георгиевском зале Кремля, передает корреспондент РИА Новости.
Также среди гостей церемонии - депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев, который ранее заявил, что собирается отправиться в военкомат после пленарных недель.
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 09:37Специальная военная операция на Украине
В Госдуме рассказали о процедуре вхождения новых территорий в состав России
Милонов ранее попросился отправить его в зону спецоперации и уже 23 сентября сообщил, что находится в Донбассе и занимается гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействует с местными жителями и властями.
Валуев 29 сентября рассказал, что получил повестку и собирается отправиться в военкомат после пленарных недель.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
27 сентября, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
Посмотреть
 
Владимир ПутинВиталий МилоновНиколай ВалуевДонбассГосдума РФРеферендумы на освобожденных территорияхДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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