https://ria.ru/20220930/dobrovoltsy-1820550648.html

Глава поселения под Рязанью пошел добровольцем вместе с мобилизованными

Глава поселения под Рязанью пошел добровольцем вместе с мобилизованными - РИА Новости, 30.09.2022

Глава поселения под Рязанью пошел добровольцем вместе с мобилизованными

Глава Троицкого сельского поселения в Рязанской области Николай Михайлов, несмотря на бронь, стал добровольцем и явился в военкомат вместе с односельчанами,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:07

2022-09-30T12:07

2022-09-30T12:30

специальная военная операция на украине

павел малков

сергей шойгу

рязанская область

россия

рязань

безопасность

частичная мобилизация в россии

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РЯЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава Троицкого сельского поселения в Рязанской области Николай Михайлов, несмотря на бронь, стал добровольцем и явился в военкомат вместе с односельчанами, призванными по повестке, сообщила пресс-служба правительства региона."Среди тех, кто встаёт сейчас на защиту Родины, немало добровольцев. Один из них — глава Троицкого сельского поселения Спасского района Николай Михайлов. Несмотря на бронь, он пришёл в военкомат вместе с односельчанами, получившими повестки. Говорит, что другого решения и быть не могло", - говорится в сообщении в социальных сетях правительства области.В опубликованном видео Михайлов отмечает, что десантников бывших не бывает. "Все, кого призывают, - это ребята, с которыми я рос. Я их просто не мог не поддержать. Это мои друзья. Всегда легче все претерпеть со своими друзьями, с теми, с которыми вырос, и знаешь, что тыл будет всегда прикрыт", - отметил он.Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал это примером, достойным большого уважения.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/dobrovoltsy-1820394268.html

https://ria.ru/20220929/dobrovoltsy-1820327690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

павел малков, сергей шойгу, рязанская область, россия, рязань, безопасность, частичная мобилизация в россии