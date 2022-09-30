12:07 30.09.2022 (обновлено: 12:30 30.09.2022)
Глава поселения под Рязанью пошел добровольцем вместе с мобилизованными
Глава поселения под Рязанью пошел добровольцем вместе с призванными односельчанами
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава Троицкого сельского поселения в Рязанской области Николай Михайлов, несмотря на бронь, стал добровольцем и явился в военкомат вместе с односельчанами, призванными по повестке, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Среди тех, кто встаёт сейчас на защиту Родины, немало добровольцев. Один из них — глава Троицкого сельского поселения Спасского района Николай Михайлов. Несмотря на бронь, он пришёл в военкомат вместе с односельчанами, получившими повестки. Говорит, что другого решения и быть не могло", - говорится в сообщении в социальных сетях правительства области.
В опубликованном видео Михайлов отмечает, что десантников бывших не бывает. "Все, кого призывают, - это ребята, с которыми я рос. Я их просто не мог не поддержать. Это мои друзья. Всегда легче все претерпеть со своими друзьями, с теми, с которыми вырос, и знаешь, что тыл будет всегда прикрыт", - отметил он.
Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал это примером, достойным большого уважения.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.