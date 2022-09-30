Рейтинг@Mail.ru
Глава поселения под Рязанью пошел добровольцем вместе с мобилизованными - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/dobrovoltsy-1820550648.html
Глава поселения под Рязанью пошел добровольцем вместе с мобилизованными
Глава поселения под Рязанью пошел добровольцем вместе с мобилизованными - РИА Новости, 30.09.2022
Глава поселения под Рязанью пошел добровольцем вместе с мобилизованными
Глава Троицкого сельского поселения в Рязанской области Николай Михайлов, несмотря на бронь, стал добровольцем и явился в военкомат вместе с односельчанами,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:07
2022-09-30T12:30
специальная военная операция на украине
павел малков
сергей шойгу
рязанская область
россия
рязань
безопасность
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820398654_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_49afcd1d195ecc7fc4a51d4317239d9a.jpg
РЯЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава Троицкого сельского поселения в Рязанской области Николай Михайлов, несмотря на бронь, стал добровольцем и явился в военкомат вместе с односельчанами, призванными по повестке, сообщила пресс-служба правительства региона."Среди тех, кто встаёт сейчас на защиту Родины, немало добровольцев. Один из них — глава Троицкого сельского поселения Спасского района Николай Михайлов. Несмотря на бронь, он пришёл в военкомат вместе с односельчанами, получившими повестки. Говорит, что другого решения и быть не могло", - говорится в сообщении в социальных сетях правительства области.В опубликованном видео Михайлов отмечает, что десантников бывших не бывает. "Все, кого призывают, - это ребята, с которыми я рос. Я их просто не мог не поддержать. Это мои друзья. Всегда легче все претерпеть со своими друзьями, с теми, с которыми вырос, и знаешь, что тыл будет всегда прикрыт", - отметил он.Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал это примером, достойным большого уважения.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220929/dobrovoltsy-1820394268.html
https://ria.ru/20220929/dobrovoltsy-1820327690.html
рязанская область
россия
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820398654_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_070a7dc439066bdd2b70dc3f1cf3aaa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел малков, сергей шойгу, рязанская область, россия, рязань, безопасность, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Павел Малков, Сергей Шойгу, Рязанская область, Россия, Рязань, Безопасность, Частичная мобилизация в России
12:07 30.09.2022 (обновлено: 12:30 30.09.2022)
 
Глава поселения под Рязанью пошел добровольцем вместе с мобилизованными

Глава поселения под Рязанью пошел добровольцем вместе с призванными односельчанами

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Глава Троицкого сельского поселения в Рязанской области Николай Михайлов, несмотря на бронь, стал добровольцем и явился в военкомат вместе с односельчанами, призванными по повестке, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Среди тех, кто встаёт сейчас на защиту Родины, немало добровольцев. Один из них — глава Троицкого сельского поселения Спасского района Николай Михайлов. Несмотря на бронь, он пришёл в военкомат вместе с односельчанами, получившими повестки. Говорит, что другого решения и быть не могло", - говорится в сообщении в социальных сетях правительства области.
В опубликованном видео Михайлов отмечает, что десантников бывших не бывает. "Все, кого призывают, - это ребята, с которыми я рос. Я их просто не мог не поддержать. Это мои друзья. Всегда легче все претерпеть со своими друзьями, с теми, с которыми вырос, и знаешь, что тыл будет всегда прикрыт", - отметил он.
Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал это примером, достойным большого уважения.
Здание Смольного института в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:30Специальная военная операция на Украине
Замглавы комитета в Петербурге отправится добровольцем на спецоперацию
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Вид Уфы - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 14:50Специальная военная операция на Украине
Первый вице-премьер Башкирии объявил об уходе добровольцем на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеПавел МалковСергей ШойгуРязанская областьРоссияРязаньБезопасностьЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала