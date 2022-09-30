https://ria.ru/20220930/diversiya-1820557231.html

Источник: на Урале пытались устроить диверсию из-за частичной мобилизации

Источник: на Урале пытались устроить диверсию из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022

Источник: на Урале пытались устроить диверсию из-за частичной мобилизации

Житель Свердловской области пытался устроить диверсию на железнодорожных путях, он задержан, заведено уголовное дело. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:21

2022-09-30T12:21

2022-09-30T12:21

свердловская область

частичная мобилизация в россии

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Житель Свердловской области пытался устроить диверсию на железнодорожных путях, он задержан, заведено уголовное дело.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина 1993 года рождения на 80-м километре перегона "Реж – Стриганово" Свердловской железной дороги установил перемычку в виде скрутки из алюминиевой проволоки между рельсами, что могло привести к сходу подвижного состава с пути."Довести до конца свой преступный умысел, направленный на повреждение объекта транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не смог по независящим от него обстоятельствам - в связи со своевременным обнаружением и устранением противоправного вмешательства работниками Чусовской дистанции", - сказал собеседник.По его словам, злоумышленник объяснил свои действия несогласием с проведением спецоперации и частичной мобилизации.Как добавили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ, подозреваемый был задержан при участии сотрудников регионального главка МВД, на него "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (Диверсия)"."С его участием проводятся необходимые следственные действия", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820536383.html

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

свердловская область, частичная мобилизация в россии, происшествия