Рейтинг@Mail.ru
Источник: на Урале пытались устроить диверсию из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/diversiya-1820557231.html
Источник: на Урале пытались устроить диверсию из-за частичной мобилизации
Источник: на Урале пытались устроить диверсию из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
Источник: на Урале пытались устроить диверсию из-за частичной мобилизации
Житель Свердловской области пытался устроить диверсию на железнодорожных путях, он задержан, заведено уголовное дело. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:21
2022-09-30T12:21
свердловская область
частичная мобилизация в россии
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152547/74/1525477487_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_0303cc0afd51d53aa6192c3ca203b407.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Житель Свердловской области пытался устроить диверсию на железнодорожных путях, он задержан, заведено уголовное дело.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина 1993 года рождения на 80-м километре перегона "Реж – Стриганово" Свердловской железной дороги установил перемычку в виде скрутки из алюминиевой проволоки между рельсами, что могло привести к сходу подвижного состава с пути."Довести до конца свой преступный умысел, направленный на повреждение объекта транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не смог по независящим от него обстоятельствам - в связи со своевременным обнаружением и устранением противоправного вмешательства работниками Чусовской дистанции", - сказал собеседник.По его словам, злоумышленник объяснил свои действия несогласием с проведением спецоперации и частичной мобилизации.Как добавили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ, подозреваемый был задержан при участии сотрудников регионального главка МВД, на него "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (Диверсия)"."С его участием проводятся необходимые следственные действия", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820536383.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152547/74/1525477487_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_36fee8fccfbd261e2fd5a477d0178e73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, частичная мобилизация в россии, происшествия
Свердловская область, Частичная мобилизация в России, Происшествия
12:21 30.09.2022
 
Источник: на Урале пытались устроить диверсию из-за частичной мобилизации

Противник частичной мобилизации пытался устроить диверсию на путях в Свердловской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВагон поезда
Вагон поезда - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Вагон поезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Житель Свердловской области пытался устроить диверсию на железнодорожных путях, он задержан, заведено уголовное дело.
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина 1993 года рождения на 80-м километре перегона "Реж – Стриганово" Свердловской железной дороги установил перемычку в виде скрутки из алюминиевой проволоки между рельсами, что могло привести к сходу подвижного состава с пути.
"Довести до конца свой преступный умысел, направленный на повреждение объекта транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не смог по независящим от него обстоятельствам - в связи со своевременным обнаружением и устранением противоправного вмешательства работниками Чусовской дистанции", - сказал собеседник.
По его словам, злоумышленник объяснил свои действия несогласием с проведением спецоперации и частичной мобилизации.
Военнослужащий, призванный на военную службу по частичной мобилизации, во время курса боевой подготовки на полигоне в ДНР. Кадр из видео
Вчера, 11:34Специальная военная операция на Украине
Первые призванные по частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации
Как добавили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ, подозреваемый был задержан при участии сотрудников регионального главка МВД, на него "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (Диверсия)".
"С его участием проводятся необходимые следственные действия", - отметили в ведомстве.
 
Свердловская областьЧастичная мобилизация в РоссииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала