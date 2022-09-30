https://ria.ru/20220930/diversiya-1820557231.html
Источник: на Урале пытались устроить диверсию из-за частичной мобилизации
Источник: на Урале пытались устроить диверсию из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
Источник: на Урале пытались устроить диверсию из-за частичной мобилизации
Житель Свердловской области пытался устроить диверсию на железнодорожных путях, он задержан, заведено уголовное дело. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:21
2022-09-30T12:21
2022-09-30T12:21
свердловская область
частичная мобилизация в россии
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152547/74/1525477487_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_0303cc0afd51d53aa6192c3ca203b407.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Житель Свердловской области пытался устроить диверсию на железнодорожных путях, он задержан, заведено уголовное дело.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина 1993 года рождения на 80-м километре перегона "Реж – Стриганово" Свердловской железной дороги установил перемычку в виде скрутки из алюминиевой проволоки между рельсами, что могло привести к сходу подвижного состава с пути."Довести до конца свой преступный умысел, направленный на повреждение объекта транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не смог по независящим от него обстоятельствам - в связи со своевременным обнаружением и устранением противоправного вмешательства работниками Чусовской дистанции", - сказал собеседник.По его словам, злоумышленник объяснил свои действия несогласием с проведением спецоперации и частичной мобилизации.Как добавили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ, подозреваемый был задержан при участии сотрудников регионального главка МВД, на него "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (Диверсия)"."С его участием проводятся необходимые следственные действия", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820536383.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152547/74/1525477487_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_36fee8fccfbd261e2fd5a477d0178e73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, частичная мобилизация в россии, происшествия
Свердловская область, Частичная мобилизация в России, Происшествия
Источник: на Урале пытались устроить диверсию из-за частичной мобилизации
Противник частичной мобилизации пытался устроить диверсию на путях в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Житель Свердловской области пытался устроить диверсию на железнодорожных путях, он задержан, заведено уголовное дело.
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина 1993 года рождения на 80-м километре перегона "Реж – Стриганово" Свердловской железной дороги
установил перемычку в виде скрутки из алюминиевой проволоки между рельсами, что могло привести к сходу подвижного состава с пути.
"Довести до конца свой преступный умысел, направленный на повреждение объекта транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не смог по независящим от него обстоятельствам - в связи со своевременным обнаружением и устранением противоправного вмешательства работниками Чусовской дистанции", - сказал собеседник.
По его словам, злоумышленник объяснил свои действия несогласием с проведением спецоперации и частичной мобилизации.
Как добавили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ
, подозреваемый был задержан при участии сотрудников регионального главка МВД, на него "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ
(Диверсия)".
"С его участием проводятся необходимые следственные действия", - отметили в ведомстве.