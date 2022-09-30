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В Госдуме заявили, что диверсия на "Северном потоке" выгодна США - РИА Новости, 30.09.2022
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В Госдуме заявили, что диверсия на "Северном потоке" выгодна США
В Госдуме заявили, что диверсия на "Северном потоке" выгодна США - РИА Новости, 30.09.2022
В Госдуме заявили, что диверсия на "Северном потоке" выгодна США
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что диверсия на газопроводах "Северного потока" выгодна исключительно США, так как они смогут... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:15
2022-09-30T08:16
михаил шеремет
владимир путин
дания
россия
германия
госдума рф
nord stream 2 ag
северный поток — 2
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что диверсия на газопроводах "Северного потока" выгодна исключительно США, так как они смогут поставлять в страны Евросоюза сжиженный газ в больших объемах и диктовать свою ценовую политику."Виновных в диверсии на газопроводах предстоит еще установить. А пока очевидно, что вывод их из строя выгоден только одной стране - США, которые давно стараются поработить и сделать ручными страны Евросоюза, посадив их на энергетическую иглу от поставок сжиженного газа. Теперь США могут диктовать свою ценовую политику, продавая свой грязный газ в три дорого", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, страны Евросоюза, и прежде всего Германия, должны вспомнить о чувстве собственного достоинства и перестать вести себя, как вассал и мальчик на побегушках у американцев.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Президент России Владимир Путин дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, по сути - акту международного терроризма против газопроводов "Северный поток", сообщила пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20220930/prichiny-1820487696.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220929/sevpotok-1820460029.html
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михаил шеремет, владимир путин, дания, россия, германия, госдума рф, nord stream 2 ag, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"
Михаил Шеремет, Владимир Путин, Дания, Россия, Германия, Госдума РФ, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
08:15 30.09.2022 (обновлено: 08:16 30.09.2022)
 
В Госдуме заявили, что диверсия на "Северном потоке" выгодна США

Депутат Шеремет заявил, что диверсия на "Северном потоке" выгодна исключительно США

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что диверсия на газопроводах "Северного потока" выгодна исключительно США, так как они смогут поставлять в страны Евросоюза сжиженный газ в больших объемах и диктовать свою ценовую политику.
"Виновных в диверсии на газопроводах предстоит еще установить. А пока очевидно, что вывод их из строя выгоден только одной стране - США, которые давно стараются поработить и сделать ручными страны Евросоюза, посадив их на энергетическую иглу от поставок сжиженного газа. Теперь США могут диктовать свою ценовую политику, продавая свой грязный газ в три дорого", - сказал Шеремет РИА Новости.
Место утечки на газопроводе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 04:03
Глава Пентагона отказался "гадать" о причинах ЧП на "Северных потоках"
По его словам, страны Евросоюза, и прежде всего Германия, должны вспомнить о чувстве собственного достоинства и перестать вести себя, как вассал и мальчик на побегушках у американцев.
"Диверсии на газопроводах - это не столько попытка навредить России, сколько чье-то желание поставить в энергетическую зависимость и безысходность страны Евросоюза и атака прежде всего на экономику Германии, промышленность которой сильно зависит о поставок дешевого российского газа", - сказал депутат.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Президент России Владимир Путин дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, по сути - акту международного терроризма против газопроводов "Северный поток", сообщила пресс-служба Кремля.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 21:46В мире
Путин: ЧП на "Северных потоках" – это акт международного терроризма
 
Михаил ШереметВладимир ПутинДанияРоссияГерманияГосдума РФNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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