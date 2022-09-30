https://ria.ru/20220930/diversiya-1820497528.html

В Госдуме заявили, что диверсия на "Северном потоке" выгодна США

В Госдуме заявили, что диверсия на "Северном потоке" выгодна США - РИА Новости, 30.09.2022

В Госдуме заявили, что диверсия на "Северном потоке" выгодна США

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что диверсия на газопроводах "Северного потока" выгодна исключительно США, так как они смогут... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:15

2022-09-30T08:15

2022-09-30T08:16

михаил шеремет

владимир путин

дания

россия

германия

госдума рф

nord stream 2 ag

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0a0d08ea98e29742865d935b8c1505f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что диверсия на газопроводах "Северного потока" выгодна исключительно США, так как они смогут поставлять в страны Евросоюза сжиженный газ в больших объемах и диктовать свою ценовую политику."Виновных в диверсии на газопроводах предстоит еще установить. А пока очевидно, что вывод их из строя выгоден только одной стране - США, которые давно стараются поработить и сделать ручными страны Евросоюза, посадив их на энергетическую иглу от поставок сжиженного газа. Теперь США могут диктовать свою ценовую политику, продавая свой грязный газ в три дорого", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, страны Евросоюза, и прежде всего Германия, должны вспомнить о чувстве собственного достоинства и перестать вести себя, как вассал и мальчик на побегушках у американцев.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Президент России Владимир Путин дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, по сути - акту международного терроризма против газопроводов "Северный поток", сообщила пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20220930/prichiny-1820487696.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/sevpotok-1820460029.html

дания

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил шеремет, владимир путин, дания, россия, германия, госдума рф, nord stream 2 ag, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"