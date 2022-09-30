https://ria.ru/20220930/defitsit-1820485003.html

Силуанов допустил, что дефицит бюджета превысит запланированные 0,9% ВВП

Силуанов допустил, что дефицит бюджета превысит запланированные 0,9% ВВП - РИА Новости, 30.09.2022

Силуанов допустил, что дефицит бюджета превысит запланированные 0,9% ВВП

Дефицит российского бюджета в 2022 году может оказаться выше заложенных в бюджете 0,9 процента ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T02:12

2022-09-30T02:12

2022-09-30T02:12

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дефицит российского бюджета в 2022 году может оказаться выше заложенных в бюджете 0,9 процента ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Такую ситуацию министр объяснил новыми задачами, возникшими в нынешнем году. При этом он заверил, что все социальные обязательства на 2023-2025 годах будут выполнены.Кроме того, как подчеркнул Силуанов, будут профинансированы и новые задачи, такие как обеспечение технологического суверенитета, развитие инфраструктуры и поддержка бизнеса. Он добавил, что в бюджет заложены и деньги на восстановление регионов, пострадавших от действий киевского режима. Глава Минфина также напомнил о запланированной в 2023 году индексации пенсий и зарплат бюджетников.Силуанов признал, что на все это потребуются дополнительные средства, однако повышать налоги не планируется. Речь идет лишь об изъятии дополнительных сверхдоходов экспортеров от высоких цен на мировых рынках.

https://ria.ru/20220921/byudzhet-1818366823.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия