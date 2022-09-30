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Силуанов допустил, что дефицит бюджета превысит запланированные 0,9% ВВП - РИА Новости, 30.09.2022
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Силуанов допустил, что дефицит бюджета превысит запланированные 0,9% ВВП
Силуанов допустил, что дефицит бюджета превысит запланированные 0,9% ВВП - РИА Новости, 30.09.2022
Силуанов допустил, что дефицит бюджета превысит запланированные 0,9% ВВП
Дефицит российского бюджета в 2022 году может оказаться выше заложенных в бюджете 0,9 процента ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T02:12
2022-09-30T02:12
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дефицит российского бюджета в 2022 году может оказаться выше заложенных в бюджете 0,9 процента ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Такую ситуацию министр объяснил новыми задачами, возникшими в нынешнем году. При этом он заверил, что все социальные обязательства на 2023-2025 годах будут выполнены.Кроме того, как подчеркнул Силуанов, будут профинансированы и новые задачи, такие как обеспечение технологического суверенитета, развитие инфраструктуры и поддержка бизнеса. Он добавил, что в бюджет заложены и деньги на восстановление регионов, пострадавших от действий киевского режима. Глава Минфина также напомнил о запланированной в 2023 году индексации пенсий и зарплат бюджетников.Силуанов признал, что на все это потребуются дополнительные средства, однако повышать налоги не планируется. Речь идет лишь об изъятии дополнительных сверхдоходов экспортеров от высоких цен на мировых рынках.
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экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия
Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
02:12 30.09.2022
 
Силуанов допустил, что дефицит бюджета превысит запланированные 0,9% ВВП

Глава Минфина России Силуанов: дефицит бюджета может превысить запланированные 0,9% ВВП

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дефицит российского бюджета в 2022 году может оказаться выше заложенных в бюджете 0,9 процента ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Такую ситуацию министр объяснил новыми задачами, возникшими в нынешнем году. При этом он заверил, что все социальные обязательства на 2023-2025 годах будут выполнены.
Кроме того, как подчеркнул Силуанов, будут профинансированы и новые задачи, такие как обеспечение технологического суверенитета, развитие инфраструктуры и поддержка бизнеса. Он добавил, что в бюджет заложены и деньги на восстановление регионов, пострадавших от действий киевского режима.
Глава Минфина также напомнил о запланированной в 2023 году индексации пенсий и зарплат бюджетников.
Силуанов признал, что на все это потребуются дополнительные средства, однако повышать налоги не планируется. Речь идет лишь об изъятии дополнительных сверхдоходов экспортеров от высоких цен на мировых рынках.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 11:40
Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, заявил Решетников
 
ЭкономикаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Россия
 
 
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