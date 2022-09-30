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Чернышенко заявил о цифровизации четырех присоединенных регионов - РИА Новости, 30.09.2022
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Чернышенко заявил о цифровизации четырех присоединенных регионов
Чернышенко заявил о цифровизации четырех присоединенных регионов - РИА Новости, 30.09.2022
Чернышенко заявил о цифровизации четырех присоединенных регионов
Правительство РФ намерено в ускоренном режиме решать вопросы по восстановлению цифровой инфраструктуры четырех присоединенных регионов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:07
2022-09-30T17:19
в мире
дмитрий чернышенко
россия
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
херсонская область
технологии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ намерено в ускоренном режиме решать вопросы по восстановлению цифровой инфраструктуры четырех присоединенных регионов, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Определены, как и во всех российских субъектах, руководители цифровой трансформации. Плановая работа с ними выстраивается. Мы намерены в ускоренном режиме решать вопросы по восстановлению инфраструктуры с тем, чтобы обеспечить достижение показателей цифровой зрелости на этих территориях (четырех присоединенных регионов - ред.) как можно быстрее. Помимо инфраструктурного вопроса, это кадры и цифровизация экономики", - отметил Чернышенко.Вице-премьер также подчеркнул, что "работы много, но понимание плана действий у нас есть".Он напомнил, что ЛНР и ДНР уже присоединились к совместной работе по цифровизации с Россией.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220929/podderzhka-1820365176.html
https://ria.ru/20220928/tsifrovizatsiya-1820145815.html
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в мире, дмитрий чернышенко, россия, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, херсонская область , технологии
В мире, Дмитрий Чернышенко, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Технологии
17:07 30.09.2022 (обновлено: 17:19 30.09.2022)
 
Чернышенко заявил о цифровизации четырех присоединенных регионов

Чернышенко заявил о планах восстановления цифровой инфраструктуры присоединенных регионов

© Фото предоставлено аппаратом вице-премьераЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
© Фото предоставлено аппаратом вице-премьера
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ намерено в ускоренном режиме решать вопросы по восстановлению цифровой инфраструктуры четырех присоединенных регионов, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Определены, как и во всех российских субъектах, руководители цифровой трансформации. Плановая работа с ними выстраивается. Мы намерены в ускоренном режиме решать вопросы по восстановлению инфраструктуры с тем, чтобы обеспечить достижение показателей цифровой зрелости на этих территориях (четырех присоединенных регионов - ред.) как можно быстрее. Помимо инфраструктурного вопроса, это кадры и цифровизация экономики", - отметил Чернышенко.
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Вице-премьер также подчеркнул, что "работы много, но понимание плана действий у нас есть".
Он напомнил, что ЛНР и ДНР уже присоединились к совместной работе по цифровизации с Россией.
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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