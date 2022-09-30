https://ria.ru/20220930/chernyshenko-1820668940.html

Чернышенко заявил о цифровизации четырех присоединенных регионов

Чернышенко заявил о цифровизации четырех присоединенных регионов - РИА Новости, 30.09.2022

Чернышенко заявил о цифровизации четырех присоединенных регионов

Правительство РФ намерено в ускоренном режиме решать вопросы по восстановлению цифровой инфраструктуры четырех присоединенных регионов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:07

2022-09-30T17:07

2022-09-30T17:19

в мире

дмитрий чернышенко

россия

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херсонская область

технологии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ намерено в ускоренном режиме решать вопросы по восстановлению цифровой инфраструктуры четырех присоединенных регионов, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Определены, как и во всех российских субъектах, руководители цифровой трансформации. Плановая работа с ними выстраивается. Мы намерены в ускоренном режиме решать вопросы по восстановлению инфраструктуры с тем, чтобы обеспечить достижение показателей цифровой зрелости на этих территориях (четырех присоединенных регионов - ред.) как можно быстрее. Помимо инфраструктурного вопроса, это кадры и цифровизация экономики", - отметил Чернышенко.Вице-премьер также подчеркнул, что "работы много, но понимание плана действий у нас есть".Он напомнил, что ЛНР и ДНР уже присоединились к совместной работе по цифровизации с Россией.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220929/podderzhka-1820365176.html

https://ria.ru/20220928/tsifrovizatsiya-1820145815.html

россия

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запорожская область

донецкая народная республика

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в мире, дмитрий чернышенко, россия, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, херсонская область , технологии