17:07 30.09.2022 (обновлено: 17:19 30.09.2022)
Чернышенко заявил о цифровизации четырех присоединенных регионов
Чернышенко заявил о планах восстановления цифровой инфраструктуры присоединенных регионов
© Фото предоставлено аппаратом вице-премьераЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
© Фото предоставлено аппаратом вице-премьера
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ намерено в ускоренном режиме решать вопросы по восстановлению цифровой инфраструктуры четырех присоединенных регионов, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Определены, как и во всех российских субъектах, руководители цифровой трансформации. Плановая работа с ними выстраивается. Мы намерены в ускоренном режиме решать вопросы по восстановлению инфраструктуры с тем, чтобы обеспечить достижение показателей цифровой зрелости на этих территориях (четырех присоединенных регионов - ред.) как можно быстрее. Помимо инфраструктурного вопроса, это кадры и цифровизация экономики", - отметил Чернышенко.
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Вице-премьер также подчеркнул, что "работы много, но понимание плана действий у нас есть".
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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