https://ria.ru/20220930/britantsy-1820676427.html

"Заботится о своих". Британцев впечатлило новое заявление Путина

"Заботится о своих". Британцев впечатлило новое заявление Путина - РИА Новости, 30.09.2022

"Заботится о своих". Британцев впечатлило новое заявление Путина

Читатели Daily Mail оценили заявление президента России Владимира Путина о готовности обеспечить безопасность вошедших в состав страны Донбасса, Запорожья и... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:24

2022-09-30T17:24

2022-09-30T18:03

политика

россия

донбасс

запорожье

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили заявление президента России Владимира Путина о готовности обеспечить безопасность вошедших в состав страны Донбасса, Запорожья и Херсонской области."Украина должна признать референдумы и прекратить агрессию, Киеву пора начать переговоры с Москвой", — считает Omegatrooper."Это был их выбор присоединиться к России, и Запад должен уважать его. В противном случае Россия имеет полное право принять более решительные меры", — полагает другой участник дискуссии."Народ проголосовал на референдуме. <…> Я согласен с Путиным, это и называется демократией, нравится вам это или нет", — поделился мнением eljohnny.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://ria.ru/20220929/britantsy-1820466877.html

https://ria.ru/20220927/ssha-1819849911.html

россия

донбасс

запорожье

херсонская область

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, донбасс, запорожье, херсонская область , вооруженные силы украины