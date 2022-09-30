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"Заботится о своих". Британцев впечатлило новое заявление Путина - РИА Новости, 30.09.2022
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"Заботится о своих". Британцев впечатлило новое заявление Путина
"Заботится о своих". Британцев впечатлило новое заявление Путина - РИА Новости, 30.09.2022
"Заботится о своих". Британцев впечатлило новое заявление Путина
Читатели Daily Mail оценили заявление президента России Владимира Путина о готовности обеспечить безопасность вошедших в состав страны Донбасса, Запорожья и... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:24
2022-09-30T18:03
политика
россия
донбасс
запорожье
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили заявление президента России Владимира Путина о готовности обеспечить безопасность вошедших в состав страны Донбасса, Запорожья и Херсонской области."Украина должна признать референдумы и прекратить агрессию, Киеву пора начать переговоры с Москвой", — считает Omegatrooper."Это был их выбор присоединиться к России, и Запад должен уважать его. В противном случае Россия имеет полное право принять более решительные меры", — полагает другой участник дискуссии."Народ проголосовал на референдуме. &lt;…&gt; Я согласен с Путиным, это и называется демократией, нравится вам это или нет", — поделился мнением eljohnny.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
https://ria.ru/20220929/britantsy-1820466877.html
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донбасс
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политика, россия, донбасс, запорожье, херсонская область , вооруженные силы украины
Политика, Россия, Донбасс, Запорожье, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
17:24 30.09.2022 (обновлено: 18:03 30.09.2022)
 
"Заботится о своих". Британцев впечатлило новое заявление Путина

Читателей DM впечатлило заявление Путина о готовности защищать новые российские регионы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили заявление президента России Владимира Путина о готовности обеспечить безопасность вошедших в состав страны Донбасса, Запорожья и Херсонской области.
"Отличная новость. Он заботится о своем собственном народе, чего Украина никогда не делала. Вместо этого в течение восьми лет ВСУ бомбили мирное население. Удачи, русский народ! У вас есть лидер, который действительно заботится о вас", — отметил clear.
"Украина должна признать референдумы и прекратить агрессию, Киеву пора начать переговоры с Москвой", — считает Omegatrooper.
"Это был их выбор присоединиться к России, и Запад должен уважать его. В противном случае Россия имеет полное право принять более решительные меры", — полагает другой участник дискуссии.
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"Народ проголосовал на референдуме. <…> Я согласен с Путиным, это и называется демократией, нравится вам это или нет", — поделился мнением eljohnny.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
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ПолитикаРоссияДонбассЗапорожьеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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