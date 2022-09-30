https://ria.ru/20220930/britaniya-1820760038.html

Посольство России назвало реакцию Британии на референдумы возмутительной

Посольство России назвало реакцию Британии на референдумы возмутительной - РИА Новости, 30.09.2022

Посольство России назвало реакцию Британии на референдумы возмутительной

Посольство РФ в Британии назвало возмутительной реакцию Лондона и стран Запада на присоединение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России, примером... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:56

2022-09-30T20:56

2022-09-30T20:56

в мире

владимир путин

россия

андрей келин

евросоюз

оон

великобритания

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Британии назвало возмутительной реакцию Лондона и стран Запада на присоединение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России, примером игнорирования реальности на местах.Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что вызвал посла РФ Андрея Келина, чтобы выразить протест в связи с присоединением к России новых регионов."Мы приветствуем присоединение этих регионов на основе свободных и демократических процессов и международного права. Возмутительная реакция в Великобритании и других западных столицах на сегодняшние события является доказательством того, что они игнорируют реальность на местах и ​​хотят лишить местное население права на свободный и осознанный выбор своего будущего", - говорится в комментарии посольства, поступившем в РИА Новости.В дипмиссии добавили, что референдумы, проводимые в этих регионах, были основаны на фундаментальном принципе самоопределения, содержащемся в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, являются прямым результатом продолжающихся зверств, дискриминации и репрессий киевского режима в отношении русскоязычного населения в течение последних 8 лет.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820701104.html

https://ria.ru/20220928/predosterezhenie-1820188010.html

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в мире, владимир путин, россия, андрей келин, евросоюз, оон, великобритания