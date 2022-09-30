Рейтинг@Mail.ru
Посольство России назвало реакцию Британии на референдумы возмутительной - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/britaniya-1820760038.html
Посольство России назвало реакцию Британии на референдумы возмутительной
Посольство России назвало реакцию Британии на референдумы возмутительной - РИА Новости, 30.09.2022
Посольство России назвало реакцию Британии на референдумы возмутительной
Посольство РФ в Британии назвало возмутительной реакцию Лондона и стран Запада на присоединение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России, примером... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:56
2022-09-30T20:56
в мире
владимир путин
россия
андрей келин
евросоюз
оон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Британии назвало возмутительной реакцию Лондона и стран Запада на присоединение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России, примером игнорирования реальности на местах.Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что вызвал посла РФ Андрея Келина, чтобы выразить протест в связи с присоединением к России новых регионов."Мы приветствуем присоединение этих регионов на основе свободных и демократических процессов и международного права. Возмутительная реакция в Великобритании и других западных столицах на сегодняшние события является доказательством того, что они игнорируют реальность на местах и ​​хотят лишить местное население права на свободный и осознанный выбор своего будущего", - говорится в комментарии посольства, поступившем в РИА Новости.В дипмиссии добавили, что референдумы, проводимые в этих регионах, были основаны на фундаментальном принципе самоопределения, содержащемся в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, являются прямым результатом продолжающихся зверств, дискриминации и репрессий киевского режима в отношении русскоязычного населения в течение последних 8 лет.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820701104.html
https://ria.ru/20220928/predosterezhenie-1820188010.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_66855e27efaeb5207d269e2a6bfe0c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, андрей келин, евросоюз, оон, великобритания
В мире, Владимир Путин, Россия, Андрей Келин, Евросоюз, ООН, Великобритания
20:56 30.09.2022
 
Посольство России назвало реакцию Британии на референдумы возмутительной

Посольство России в Британии назвало реакцию Лондона на референдумы возмутительной

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Лондоне
Здание посольства России в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Здание посольства России в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Британии назвало возмутительной реакцию Лондона и стран Запада на присоединение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России, примером игнорирования реальности на местах.
Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что вызвал посла РФ Андрея Келина, чтобы выразить протест в связи с присоединением к России новых регионов.
Флаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 18:17
Британия ввела запрет на экспорт в Россию около 700 товаров
"Мы приветствуем присоединение этих регионов на основе свободных и демократических процессов и международного права. Возмутительная реакция в Великобритании и других западных столицах на сегодняшние события является доказательством того, что они игнорируют реальность на местах и ​​хотят лишить местное население права на свободный и осознанный выбор своего будущего", - говорится в комментарии посольства, поступившем в РИА Новости.
В дипмиссии добавили, что референдумы, проводимые в этих регионах, были основаны на фундаментальном принципе самоопределения, содержащемся в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, являются прямым результатом продолжающихся зверств, дискриминации и репрессий киевского режима в отношении русскоязычного населения в течение последних 8 лет.
"РФ без колебаний применит все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения защиты всей своей территории. Публичные заявления президента Владимира Путина по этому поводу полностью соответствуют действующей военной доктрине, в которой четко прописаны варианты и инструменты сдерживания внешней агрессии", - подчеркнули в посольстве.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 20:24Специальная военная операция на Украине
Россия предостерегла США и Британию от опрометчивых шагов
 
В миреВладимир ПутинРоссияАндрей КелинЕвросоюзООНВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала