Посольство России назвало реакцию Британии на референдумы возмутительной
Посольство России в Британии назвало реакцию Лондона на референдумы возмутительной
Здание посольства России в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Британии назвало возмутительной реакцию Лондона и стран Запада на присоединение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России, примером игнорирования реальности на местах.
Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что вызвал посла РФ Андрея Келина, чтобы выразить протест в связи с присоединением к России новых регионов.
"Мы приветствуем присоединение этих регионов на основе свободных и демократических процессов и международного права. Возмутительная реакция в Великобритании и других западных столицах на сегодняшние события является доказательством того, что они игнорируют реальность на местах и хотят лишить местное население права на свободный и осознанный выбор своего будущего", - говорится в комментарии посольства, поступившем в РИА Новости.
В дипмиссии добавили, что референдумы, проводимые в этих регионах, были основаны на фундаментальном принципе самоопределения, содержащемся в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, являются прямым результатом продолжающихся зверств, дискриминации и репрессий киевского режима в отношении русскоязычного населения в течение последних 8 лет.
"РФ без колебаний применит все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения защиты всей своей территории. Публичные заявления президента Владимира Путина по этому поводу полностью соответствуют действующей военной доктрине, в которой четко прописаны варианты и инструменты сдерживания внешней агрессии", - подчеркнули в посольстве.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.