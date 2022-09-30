https://ria.ru/20220930/britaniya-1820566548.html

Британии грозит кризис здравоохранения из-за экономии на еде, пишут СМИ

Британии грозит кризис здравоохранения из-за экономии на еде, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2022

Британии грозит кризис здравоохранения из-за экономии на еде, пишут СМИ

Великобритании грозит "кризис здравоохранения" из-за того, что британцы экономят на еде на фоне роста цен, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:57

2022-09-30T12:57

2022-09-30T12:57

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Великобритании грозит "кризис здравоохранения" из-за того, что британцы экономят на еде на фоне роста цен, сообщает газета Financial Times."Благотворительные организации предупредили, что миллионы британцев столкнутся с "кризисом здравоохранения" этой зимой из-за высоких счетов за электроэнергию, несмотря на правительственный пакет в 150 миллиардов фунтов стерлингов для ограничения расходов", - пишет издание.По данным издания, благотворительные организации призывают правительство усилить поддержку домохозяйств с низким доходом, а энергетические компании призывают к созданию субсидируемого "социального" тарифа на электроэнергию для самых бедных."Воздействие на здоровье и благополучие разрушительно и станет только хуже после повышения цен в субботу. Это чрезвычайная ситуация в области здравоохранения", - цитирует газета исполнительного директора благотворительной организации National Energy Action Адама Скорера. Он добавил, что британцы теперь не только уменьшают объемы потребляемой пищи, но и делают выбор в пользу еды более низкого качества.Как отмечается на официальном сайте National Energy Action со ссылкой на опрос YouGov, 24% британских родителей уже с начала года сократили объемы покупаемой еды, чтобы иметь возможность оплачивать счета за электроэнергию. Кроме того, 28% родителей заявили, что перешли на еду более низкого качества, а 13% едят холодную пищу или ту, которая не требует приготовления.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В стране значительно выросли счета за потребление энергоресурсов. На фоне этого премьер Британии Лиз Трасс была вынуждена объявить о заморозке счетов на энергию с 1 октября на ближайшие два года, чтобы среднегодовой счет за газ и электричество не превышал 2,5 тысячи фунтов стерлингов.Ранее британские СМИ сообщали, что намерение Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года. Это связано с тем, что в августе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей до 3549 фунтов стерлингов с 1 октября, что более чем на тысячу фунтов больше, чем ценовой порог, предлагаемый Трасс.

https://ria.ru/20220928/predosterezhenie-1820188010.html

https://ria.ru/20220929/trass-1820244284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лиз трасс, великобритания, украина, россия