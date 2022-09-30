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Британии грозит кризис здравоохранения из-за экономии на еде, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2022
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Британии грозит кризис здравоохранения из-за экономии на еде, пишут СМИ
Британии грозит кризис здравоохранения из-за экономии на еде, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2022
Британии грозит кризис здравоохранения из-за экономии на еде, пишут СМИ
Великобритании грозит "кризис здравоохранения" из-за того, что британцы экономят на еде на фоне роста цен, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:57
2022-09-30T12:57
в мире
лиз трасс
великобритания
украина
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Великобритании грозит "кризис здравоохранения" из-за того, что британцы экономят на еде на фоне роста цен, сообщает газета Financial Times."Благотворительные организации предупредили, что миллионы британцев столкнутся с "кризисом здравоохранения" этой зимой из-за высоких счетов за электроэнергию, несмотря на правительственный пакет в 150 миллиардов фунтов стерлингов для ограничения расходов", - пишет издание.По данным издания, благотворительные организации призывают правительство усилить поддержку домохозяйств с низким доходом, а энергетические компании призывают к созданию субсидируемого "социального" тарифа на электроэнергию для самых бедных."Воздействие на здоровье и благополучие разрушительно и станет только хуже после повышения цен в субботу. Это чрезвычайная ситуация в области здравоохранения", - цитирует газета исполнительного директора благотворительной организации National Energy Action Адама Скорера. Он добавил, что британцы теперь не только уменьшают объемы потребляемой пищи, но и делают выбор в пользу еды более низкого качества.Как отмечается на официальном сайте National Energy Action со ссылкой на опрос YouGov, 24% британских родителей уже с начала года сократили объемы покупаемой еды, чтобы иметь возможность оплачивать счета за электроэнергию. Кроме того, 28% родителей заявили, что перешли на еду более низкого качества, а 13% едят холодную пищу или ту, которая не требует приготовления.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В стране значительно выросли счета за потребление энергоресурсов. На фоне этого премьер Британии Лиз Трасс была вынуждена объявить о заморозке счетов на энергию с 1 октября на ближайшие два года, чтобы среднегодовой счет за газ и электричество не превышал 2,5 тысячи фунтов стерлингов.Ранее британские СМИ сообщали, что намерение Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года. Это связано с тем, что в августе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей до 3549 фунтов стерлингов с 1 октября, что более чем на тысячу фунтов больше, чем ценовой порог, предлагаемый Трасс.
https://ria.ru/20220928/predosterezhenie-1820188010.html
https://ria.ru/20220929/trass-1820244284.html
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в мире, лиз трасс, великобритания, украина, россия
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Украина, Россия
12:57 30.09.2022
 
Британии грозит кризис здравоохранения из-за экономии на еде, пишут СМИ

Financial Times: Британии грозит кризис здравоохранения из-за экономии населения на еде

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрилавок с фруктами и овощами
Прилавок с фруктами и овощами - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прилавок с фруктами и овощами. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Великобритании грозит "кризис здравоохранения" из-за того, что британцы экономят на еде на фоне роста цен, сообщает газета Financial Times.
"Благотворительные организации предупредили, что миллионы британцев столкнутся с "кризисом здравоохранения" этой зимой из-за высоких счетов за электроэнергию, несмотря на правительственный пакет в 150 миллиардов фунтов стерлингов для ограничения расходов", - пишет издание.
По данным издания, благотворительные организации призывают правительство усилить поддержку домохозяйств с низким доходом, а энергетические компании призывают к созданию субсидируемого "социального" тарифа на электроэнергию для самых бедных.
"Воздействие на здоровье и благополучие разрушительно и станет только хуже после повышения цен в субботу. Это чрезвычайная ситуация в области здравоохранения", - цитирует газета исполнительного директора благотворительной организации National Energy Action Адама Скорера. Он добавил, что британцы теперь не только уменьшают объемы потребляемой пищи, но и делают выбор в пользу еды более низкого качества.
Как отмечается на официальном сайте National Energy Action со ссылкой на опрос YouGov, 24% британских родителей уже с начала года сократили объемы покупаемой еды, чтобы иметь возможность оплачивать счета за электроэнергию. Кроме того, 28% родителей заявили, что перешли на еду более низкого качества, а 13% едят холодную пищу или ту, которая не требует приготовления.
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Ранее британские СМИ сообщали, что намерение Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года. Это связано с тем, что в августе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей до 3549 фунтов стерлингов с 1 октября, что более чем на тысячу фунтов больше, чем ценовой порог, предлагаемый Трасс.
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