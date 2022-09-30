Путин пообещал 16-летней рядовой Богдане издать сборник ее стихов
Путин пообщался с 16-летней рядовой Богданой, пообещал издать сборник ее стихов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и поэтесса-ополченка из Донбасса Богдана Нещерет
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после выступления на митинге-концерте пообщался с 16-летней Богданой Нещерет, рядовой бригады "Призрак" из Донбасса, и пообещал ей издать сборник ее стихов, передает корреспондент РИА Новости.
Поэтесса-ополченка из Донбасса Богдана Нещерет
Глава государства поинтересовался у Богданы, как давно она уже интересуется поэзией и издала ли она уже сборник своих стихов. А потом и сделал интересное предложение. "У тебя на сборничек наберется? Давай издадим книжечку...Я попрошу коллег", - сказал Путин. После чего Богдана передала президенту свои стихи. "Спасибо вам большое. Для меня большая гордость быть рядом с вами", - ответила девушка.
Путин 30 сентября подписал договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и поэтесса-ополченка из Донбасса Богдана Нещерет на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Президент РФ Владимир Путин и поэтесса-ополченка из Донбасса Богдана Нещерет на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей