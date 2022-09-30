https://ria.ru/20220930/bogdana-1820762546.html

Путин пообещал 16-летней рядовой Богдане издать сборник ее стихов

Путин пообещал 16-летней рядовой Богдане издать сборник ее стихов - РИА Новости, 30.09.2022

Путин пообещал 16-летней рядовой Богдане издать сборник ее стихов

Президент России Владимир Путин после выступления на митинге-концерте пообщался с 16-летней Богданой Нещерет, рядовой бригады "Призрак" из Донбасса, и пообещал... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T21:00

2022-09-30T21:00

2022-09-30T21:00

владимир путин

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после выступления на митинге-концерте пообщался с 16-летней Богданой Нещерет, рядовой бригады "Призрак" из Донбасса, и пообещал ей издать сборник ее стихов, передает корреспондент РИА Новости.На концерте Богдана выступала прямо перед президентом - прочитала свои стихи о России. Эта девушка, еще будучи ребенком, оказывала посильную помощь бойцам Донбасса.Глава государства поинтересовался у Богданы, как давно она уже интересуется поэзией и издала ли она уже сборник своих стихов. А потом и сделал интересное предложение. "У тебя на сборничек наберется? Давай издадим книжечку...Я попрошу коллег", - сказал Путин. После чего Богдана передала президенту свои стихи. "Спасибо вам большое. Для меня большая гордость быть рядом с вами", - ответила девушка.Путин 30 сентября подписал договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика