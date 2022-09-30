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Путин пообещал 16-летней рядовой Богдане издать сборник ее стихов - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин пообещал 16-летней рядовой Богдане издать сборник ее стихов
Путин пообещал 16-летней рядовой Богдане издать сборник ее стихов - РИА Новости, 30.09.2022
Путин пообещал 16-летней рядовой Богдане издать сборник ее стихов
Президент России Владимир Путин после выступления на митинге-концерте пообщался с 16-летней Богданой Нещерет, рядовой бригады "Призрак" из Донбасса, и пообещал... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T21:00
2022-09-30T21:00
владимир путин
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после выступления на митинге-концерте пообщался с 16-летней Богданой Нещерет, рядовой бригады "Призрак" из Донбасса, и пообещал ей издать сборник ее стихов, передает корреспондент РИА Новости.На концерте Богдана выступала прямо перед президентом - прочитала свои стихи о России. Эта девушка, еще будучи ребенком, оказывала посильную помощь бойцам Донбасса.Глава государства поинтересовался у Богданы, как давно она уже интересуется поэзией и издала ли она уже сборник своих стихов. А потом и сделал интересное предложение. "У тебя на сборничек наберется? Давай издадим книжечку...Я попрошу коллег", - сказал Путин. После чего Богдана передала президенту свои стихи. "Спасибо вам большое. Для меня большая гордость быть рядом с вами", - ответила девушка.Путин 30 сентября подписал договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
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луганская народная республика
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владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
21:00 30.09.2022
 
Путин пообещал 16-летней рядовой Богдане издать сборник ее стихов

Путин пообщался с 16-летней рядовой Богданой, пообещал издать сборник ее стихов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и поэтесса-ополченка из Донбасса Богдана Нещерет
Президент РФ Владимир Путин и поэтесса-ополченка из Донбасса Богдана Нещерет - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после выступления на митинге-концерте пообщался с 16-летней Богданой Нещерет, рядовой бригады "Призрак" из Донбасса, и пообещал ей издать сборник ее стихов, передает корреспондент РИА Новости.
На концерте Богдана выступала прямо перед президентом - прочитала свои стихи о России. Эта девушка, еще будучи ребенком, оказывала посильную помощь бойцам Донбасса.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПоэтесса-ополченка из Донбасса Богдана Нещерет
Поэтесса-ополченка из Донбасса Богдана Нещерет - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Поэтесса-ополченка из Донбасса Богдана Нещерет
Глава государства поинтересовался у Богданы, как давно она уже интересуется поэзией и издала ли она уже сборник своих стихов. А потом и сделал интересное предложение. "У тебя на сборничек наберется? Давай издадим книжечку...Я попрошу коллег", - сказал Путин. После чего Богдана передала президенту свои стихи. "Спасибо вам большое. Для меня большая гордость быть рядом с вами", - ответила девушка.
Путин 30 сентября подписал договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и поэтесса-ополченка из Донбасса Богдана Нещерет на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Президент РФ Владимир Путин и поэтесса-ополченка из Донбасса Богдана Нещерет на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин и поэтесса-ополченка из Донбасса Богдана Нещерет на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
 
Владимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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