https://ria.ru/20220930/blinken-1820734520.html
Блинкен: признаков подготовки России к использованию ядерного оружия нет
Блинкен: признаков подготовки России к использованию ядерного оружия нет - РИА Новости, 30.09.2022
Блинкен: признаков подготовки России к использованию ядерного оружия нет
США не видят действий со стороны России, которые говорили бы о подготовке к использованию ядерного оружия, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:30
2022-09-30T19:30
2022-09-30T20:18
россия
сша
в мире
энтони блинкен
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США не видят действий со стороны России, которые говорили бы о подготовке к использованию ядерного оружия, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие шаги", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД КанадыМелани Жоли.
https://ria.ru/20220930/oruzhie-1820609841.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, энтони блинкен, государственный департамент сша
Россия, США, В мире, Энтони Блинкен, Государственный департамент США
19:30 30.09.2022 (обновлено: 20:18 30.09.2022)
Блинкен: признаков подготовки России к использованию ядерного оружия нет
Блинкен: США не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия