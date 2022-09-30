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Блинкен: признаков подготовки России к использованию ядерного оружия нет - РИА Новости, 30.09.2022
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Блинкен: признаков подготовки России к использованию ядерного оружия нет
Блинкен: признаков подготовки России к использованию ядерного оружия нет - РИА Новости, 30.09.2022
Блинкен: признаков подготовки России к использованию ядерного оружия нет
США не видят действий со стороны России, которые говорили бы о подготовке к использованию ядерного оружия, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:30
2022-09-30T20:18
россия
сша
в мире
энтони блинкен
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США не видят действий со стороны России, которые говорили бы о подготовке к использованию ядерного оружия, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие шаги", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД КанадыМелани Жоли.
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россия, сша, в мире, энтони блинкен, государственный департамент сша
Россия, США, В мире, Энтони Блинкен, Государственный департамент США
19:30 30.09.2022 (обновлено: 20:18 30.09.2022)
 
Блинкен: признаков подготовки России к использованию ядерного оружия нет

Блинкен: США не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия

© AP Photo / Andrew Harnik, PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США не видят действий со стороны России, которые говорили бы о подготовке к использованию ядерного оружия, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие шаги", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД КанадыМелани Жоли.
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:08
НАТО заговорила о применении ядерного оружия против России, заявил посол
 
РоссияСШАВ миреЭнтони БлинкенГосударственный департамент США
 
 
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