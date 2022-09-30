https://ria.ru/20220930/blinken-1820734520.html

Блинкен: признаков подготовки России к использованию ядерного оружия нет

Блинкен: признаков подготовки России к использованию ядерного оружия нет - РИА Новости, 30.09.2022

Блинкен: признаков подготовки России к использованию ядерного оружия нет

США не видят действий со стороны России, которые говорили бы о подготовке к использованию ядерного оружия, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:30

2022-09-30T19:30

2022-09-30T20:18

россия

сша

в мире

энтони блинкен

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США не видят действий со стороны России, которые говорили бы о подготовке к использованию ядерного оружия, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие шаги", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД КанадыМелани Жоли.

https://ria.ru/20220930/oruzhie-1820609841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, в мире, энтони блинкен, государственный департамент сша