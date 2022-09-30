https://ria.ru/20220930/blinken-1820732651.html
Блинкен прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО
Блинкен прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 30.09.2022
Блинкен прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО
США не меняют позиции относительно членства Украины в НАТО и по-прежнему привержены политике "открытых дверей" альянса и необходимости следовать существующим... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:23
2022-09-30T19:23
2022-09-30T19:31
в мире
украина
сша
нато
энтони блинкен
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США не меняют позиции относительно членства Украины в НАТО и по-прежнему привержены политике "открытых дверей" альянса и необходимости следовать существующим процедурам, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Владимир Зеленский ранее запросил для Украины членства в НАТО по ускоренной процедуре."Для этого существует процедура, и страны продолжат следовать этой процедуре", - добавил Блинкен.
https://ria.ru/20220930/nato-1820704870.html
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в мире, украина, сша, нато, энтони блинкен, владимир зеленский
В мире, Украина, США, НАТО, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский
19:23 30.09.2022 (обновлено: 19:31 30.09.2022)
Блинкен прокомментировал позицию США по членству Украины в НАТО
Блинкен: США поддерживают привлечение в НАТО стран, которые стремятся к этому