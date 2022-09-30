В Кузбассе благоустроили общественные и дворовые территории

КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Сезонное благоустройство общественных и дворовых территорий завершили в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."Во всех муниципалитетах региона завершились работы по благоустройству. В этом году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" удалось обновить 309 дворов и 75 общественных пространств (парков, скверов, пешеходных зон)", – говорится в сообщении.Уточняется, что общая сумма выделенных средств из бюджетов всех уровней составила 1 миллиард 146 миллионов рублей."Мы ежегодно благоустраиваем территории Кузбасса, чтобы людям было удобно и безопасно проживать на своей малой родине. Мы создаем все условия здесь. Важно, что в этой работе в первую очередь учитывается мнение самих жителей. Кузбассовцы уже второй год подряд активно участвуют во всероссийском онлайн-голосовании по выбору мест для благоустройства на будущий год. Так что уже сейчас мы знаем, какие уголки городов и районов Кузбасса, благодаря нацпроекту, преобразятся в 2023 году. Запланирован ремонт 300 дворовых и 70 общественных территорий", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.Отмечается, что ярким примером сезона стали масштабные работы по благоустройству на бульваре по улице Кирова в Кемерове. Особенностью этого проекта стало то, что перед подрядчиками стояла задача вернуть исторический облик этого городского пространства.Также к масштабным работам этого сезона можно отнести и благоустройство сквера у стадиона "Грамотеинский" в Белове, где на площади 9,5 тысячи квадратных метров появились брусчатые дорожки, парковые диваны, установлены новые светильники, высажены дополнительные деревья. Кроме этого, появилось искусственное сооружение для скалолазания, роллердром и скейт-парк.Одним из крупнейших объектов благоустройства в Междуреченске в 2022 году стала пешеходная зона на проспекте Шахтеров. Здесь уложили тротуарную плитку, обустроили велодорожку, установили тактильную плитку для слабовидящих. Также заменили асфальтовое покрытие на тротуарах, установили парковые диваны, урны и вазоны.По решению жителей Калтана благоустроили пешеходную зону на улице Дзержинского и сквер у кинотеатра Молодежный. В сквере установлено уличное освещение, заасфальтированы дорожки, смонтирована детская спортивная площадка, установлены перголовые конструкции, парковые диваны, урны и арт-объект.В Юрге в сквере на пересечении улиц Строительной и Комсомольской отреставрировали Стелу трудовой славы — памятник труду строителей, руками которых в 1942 году было начато строительство Юргинского машзавода и города, также благоустроили территорию.
Сезонное благоустройство общественных и дворовых территорий в Кузбассе
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КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Сезонное благоустройство общественных и дворовых территорий завершили в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Во всех муниципалитетах региона завершились работы по благоустройству. В этом году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" удалось обновить 309 дворов и 75 общественных пространств (парков, скверов, пешеходных зон)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что общая сумма выделенных средств из бюджетов всех уровней составила 1 миллиард 146 миллионов рублей.
"Мы ежегодно благоустраиваем территории Кузбасса, чтобы людям было удобно и безопасно проживать на своей малой родине. Мы создаем все условия здесь. Важно, что в этой работе в первую очередь учитывается мнение самих жителей. Кузбассовцы уже второй год подряд активно участвуют во всероссийском онлайн-голосовании по выбору мест для благоустройства на будущий год. Так что уже сейчас мы знаем, какие уголки городов и районов Кузбасса, благодаря нацпроекту, преобразятся в 2023 году. Запланирован ремонт 300 дворовых и 70 общественных территорий", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Отмечается, что ярким примером сезона стали масштабные работы по благоустройству на бульваре по улице Кирова в Кемерове. Особенностью этого проекта стало то, что перед подрядчиками стояла задача вернуть исторический облик этого городского пространства.
Также к масштабным работам этого сезона можно отнести и благоустройство сквера у стадиона "Грамотеинский" в Белове, где на площади 9,5 тысячи квадратных метров появились брусчатые дорожки, парковые диваны, установлены новые светильники, высажены дополнительные деревья. Кроме этого, появилось искусственное сооружение для скалолазания, роллердром и скейт-парк.
Одним из крупнейших объектов благоустройства в Междуреченске в 2022 году стала пешеходная зона на проспекте Шахтеров. Здесь уложили тротуарную плитку, обустроили велодорожку, установили тактильную плитку для слабовидящих. Также заменили асфальтовое покрытие на тротуарах, установили парковые диваны, урны и вазоны.
По решению жителей Калтана благоустроили пешеходную зону на улице Дзержинского и сквер у кинотеатра Молодежный. В сквере установлено уличное освещение, заасфальтированы дорожки, смонтирована детская спортивная площадка, установлены перголовые конструкции, парковые диваны, урны и арт-объект.
В Юрге в сквере на пересечении улиц Строительной и Комсомольской отреставрировали Стелу трудовой славы — памятник труду строителей, руками которых в 1942 году было начато строительство Юргинского машзавода и города, также благоустроили территорию.
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