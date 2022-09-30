https://ria.ru/20220930/blagoustroystvo-1820497270.html

В Кузбассе благоустроили общественные и дворовые территории

В Кузбассе благоустроили общественные и дворовые территории - РИА Новости, 30.09.2022

В Кузбассе благоустроили общественные и дворовые территории

Сезонное благоустройство общественных и дворовых территорий завершили в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:15

2022-09-30T08:15

2022-09-30T11:59

сергей цивилев

кемерово

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Сезонное благоустройство общественных и дворовых территорий завершили в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."Во всех муниципалитетах региона завершились работы по благоустройству. В этом году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" удалось обновить 309 дворов и 75 общественных пространств (парков, скверов, пешеходных зон)", – говорится в сообщении.Уточняется, что общая сумма выделенных средств из бюджетов всех уровней составила 1 миллиард 146 миллионов рублей."Мы ежегодно благоустраиваем территории Кузбасса, чтобы людям было удобно и безопасно проживать на своей малой родине. Мы создаем все условия здесь. Важно, что в этой работе в первую очередь учитывается мнение самих жителей. Кузбассовцы уже второй год подряд активно участвуют во всероссийском онлайн-голосовании по выбору мест для благоустройства на будущий год. Так что уже сейчас мы знаем, какие уголки городов и районов Кузбасса, благодаря нацпроекту, преобразятся в 2023 году. Запланирован ремонт 300 дворовых и 70 общественных территорий", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.Отмечается, что ярким примером сезона стали масштабные работы по благоустройству на бульваре по улице Кирова в Кемерове. Особенностью этого проекта стало то, что перед подрядчиками стояла задача вернуть исторический облик этого городского пространства.Также к масштабным работам этого сезона можно отнести и благоустройство сквера у стадиона "Грамотеинский" в Белове, где на площади 9,5 тысячи квадратных метров появились брусчатые дорожки, парковые диваны, установлены новые светильники, высажены дополнительные деревья. Кроме этого, появилось искусственное сооружение для скалолазания, роллердром и скейт-парк.Одним из крупнейших объектов благоустройства в Междуреченске в 2022 году стала пешеходная зона на проспекте Шахтеров. Здесь уложили тротуарную плитку, обустроили велодорожку, установили тактильную плитку для слабовидящих. Также заменили асфальтовое покрытие на тротуарах, установили парковые диваны, урны и вазоны.По решению жителей Калтана благоустроили пешеходную зону на улице Дзержинского и сквер у кинотеатра Молодежный. В сквере установлено уличное освещение, заасфальтированы дорожки, смонтирована детская спортивная площадка, установлены перголовые конструкции, парковые диваны, урны и арт-объект.В Юрге в сквере на пересечении улиц Строительной и Комсомольской отреставрировали Стелу трудовой славы — памятник труду строителей, руками которых в 1942 году было начато строительство Юргинского машзавода и города, также благоустроили территорию.

https://ria.ru/20220920/zhile-1818141634.html

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кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей цивилев, кемерово, кемеровская область