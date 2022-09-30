В Кремле прокомментировали появление билбордов с Байденом в центре Донецка
В Кремле приветствуют радостные настроения на территориях, где прошли референдумы
© РИА НовостиБилборд с Байденом и подписью "Спасибо деду Zа победу" в центре Донецка
© РИА Новости
Билборд с Байденом и подписью "Спасибо деду Zа победу" в центре Донецка
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появление билборда с изображением президента США Джо Байдена в центре Донецка, заявил, что в Кремле приветствуют радостные настроения жителей территорий, где прошли референдумы о присоединении к России.
Ранее в центре Донецка появился билборд с изображением президента США Джо Байдена с подписью "Спасибо деду за нашу победу". Кроме того, на плакате присутствует информация о количестве проголосовавших граждан ДНР на референдуме о вхождении республики в состав Российской Федерации.
"Мы безусловно приветствуем такие настроения. Настроения, которые проецировались в тех абсолютно однозначных результатах референдумов. И вы знаете, что эти люди прошли очень долгий путь к этому моменту. И, конечно, то, что люди радуются - это радует вместе с ними", - сказал Песков.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.