https://ria.ru/20220930/bilbord-1820568044.html

В Кремле прокомментировали появление билбордов с Байденом в центре Донецка

В Кремле прокомментировали появление билбордов с Байденом в центре Донецка - РИА Новости, 30.09.2022

В Кремле прокомментировали появление билбордов с Байденом в центре Донецка

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появление билборда с изображением президента США Джо Байдена в центре Донецка, заявил, что в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:01

2022-09-30T13:01

2022-09-30T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

донецкая народная республика

донецк (днр)

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появление билборда с изображением президента США Джо Байдена в центре Донецка, заявил, что в Кремле приветствуют радостные настроения жителей территорий, где прошли референдумы о присоединении к России.Ранее в центре Донецка появился билборд с изображением президента США Джо Байдена с подписью "Спасибо деду за нашу победу". Кроме того, на плакате присутствует информация о количестве проголосовавших граждан ДНР на референдуме о вхождении республики в состав Российской Федерации."Мы безусловно приветствуем такие настроения. Настроения, которые проецировались в тех абсолютно однозначных результатах референдумов. И вы знаете, что эти люди прошли очень долгий путь к этому моменту. И, конечно, то, что люди радуются - это радует вместе с ними", - сказал Песков.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/flagi-1820503537.html

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донецк (днр)

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Влада Копылова

в мире, джо байден, донецкая народная республика, донецк (днр), дмитрий песков