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В Кремле прокомментировали появление билбордов с Байденом в центре Донецка - РИА Новости, 30.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/bilbord-1820568044.html
В Кремле прокомментировали появление билбордов с Байденом в центре Донецка
В Кремле прокомментировали появление билбордов с Байденом в центре Донецка - РИА Новости, 30.09.2022
В Кремле прокомментировали появление билбордов с Байденом в центре Донецка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появление билборда с изображением президента США Джо Байдена в центре Донецка, заявил, что в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:01
2022-09-30T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
донецкая народная республика
донецк (днр)
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появление билборда с изображением президента США Джо Байдена в центре Донецка, заявил, что в Кремле приветствуют радостные настроения жителей территорий, где прошли референдумы о присоединении к России.Ранее в центре Донецка появился билборд с изображением президента США Джо Байдена с подписью "Спасибо деду за нашу победу". Кроме того, на плакате присутствует информация о количестве проголосовавших граждан ДНР на референдуме о вхождении республики в состав Российской Федерации."Мы безусловно приветствуем такие настроения. Настроения, которые проецировались в тех абсолютно однозначных результатах референдумов. И вы знаете, что эти люди прошли очень долгий путь к этому моменту. И, конечно, то, что люди радуются - это радует вместе с ними", - сказал Песков.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, джо байден, донецкая народная республика, донецк (днр), дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Дмитрий Песков
13:01 30.09.2022
 
В Кремле прокомментировали появление билбордов с Байденом в центре Донецка

В Кремле приветствуют радостные настроения на территориях, где прошли референдумы

© РИА НовостиБилборд с Байденом и подписью "Спасибо деду Zа победу" в центре Донецка
Билборд с Байденом и подписью Спасибо деду Zа победу в центре Донецка
© РИА Новости
Билборд с Байденом и подписью "Спасибо деду Zа победу" в центре Донецка
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появление билборда с изображением президента США Джо Байдена в центре Донецка, заявил, что в Кремле приветствуют радостные настроения жителей территорий, где прошли референдумы о присоединении к России.
Ранее в центре Донецка появился билборд с изображением президента США Джо Байдена с подписью "Спасибо деду за нашу победу". Кроме того, на плакате присутствует информация о количестве проголосовавших граждан ДНР на референдуме о вхождении республики в состав Российской Федерации.
"Мы безусловно приветствуем такие настроения. Настроения, которые проецировались в тех абсолютно однозначных результатах референдумов. И вы знаете, что эти люди прошли очень долгий путь к этому моменту. И, конечно, то, что люди радуются - это радует вместе с ними", - сказал Песков.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Дмитрий Песков
 
 
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