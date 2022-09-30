https://ria.ru/20220930/bfu-1820511034.html

Определены победители первого этапа Международной олимпиады по философии

Определены победители первого этапа Международной олимпиады по философии - РИА Новости, 30.09.2022

Определены победители первого этапа Международной олимпиады по философии

Определены 70 победителей первого этапа Международной студенческой олимпиады по философии, организаторами которой стали БФУ им. И. Канта и МГУ имени М. В... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:52

2022-09-30T09:52

2022-09-30T10:00

общество

иммануил кант

калининград

россия

белоруссия

балтийский федеральный университет

мгу имени м. в. ломоносова

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Определены 70 победителей первого этапа Международной студенческой олимпиады по философии, организаторами которой стали БФУ им. И. Канта и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке Минобрнауки России. Заочный этап проводился в формате эссе по предложенным темам, сообщили РИА Новости в оргкомитете олимпиады.Всего на рассмотрение членам экспертного совета поступило 420 эссе от студентов из трех десятков российских регионов и десяти иностранных государств (Белоруссия, Германия, Индия, Испания, Казахстан, Киргизия, Китай, Вьетнам, Словакия и Узбекистан). Среди участников — студенты не только философских специальностей, но также юристы, социологи, пиарщики, филологи, экономисты, педагоги и математики.Жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты МГУ им. М.В. Ломоносова, БФУ им. И. Канта, СПбГУ, греческого Университета Аристотеля в Салониках, Белградского университета и Пекинского педагогического университета, отобрали 70 лучших работ. Их оценили сразу по ряду критериев: актуальность, основательность, самостоятельность, оригинальность, логичность, критичность мысли и стиль изложения.Как отмечают эксперты, самыми популярными темами для размышлений студентов стали современная нейрофилософия и проблема искусственного интеллекта, этика в эпоху дигитальной реальности, границы взаимодействия философии и теологии, философская антропология.Экспертов очень порадовал уровень участников олимпиады, приуроченной к 300-летнему юбилею Иммануила Канта; среди них было много студентов-иностранцев, которые могли писать эссе на разных языках, отметил председатель жюри, доцент, кандидат философских наук, и.о. декана философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Козырев.Многие участники, написавшие эссе, получили высокие баллы, а четверо набрали максимум — 50 баллов, сообщил заместитель председателя жюри, доктор философских наук, профессор, директор Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ им. И. Канта Роман Светлов."Судейским коллективом определены интересные тенденции в мироощущении и самоопределении "философского" поколения Z. Зумеры внимательно относятся ко всему, что происходит в нашей культуре и цивилизации. Их работы продемонстрировали, насколько осторожно и вдумчиво они относятся к образам грядущего, к проектам переустройства этого мира. Эта осторожность имеет здоровый и рабочий характер. Они готовы с полной ответственностью принять новые вызовы. Студенты искренне, заинтересованно и нешаблонно выразили через эссе мнения о правах и свободе в эпоху цифрового контроля, о роли искусственного интеллекта, границах научного и религиозного миросозерцаний", — прокомментировал он.Результаты первого этапа будут опубликованы на официальном сайте олимпиады. Все победители первого этапа получат официальное приглашение на следующий тур.Второй — заключительный этап для победителей отборочного тура состоится в ноябре 2022 года в Калининграде на базе БФУ им. И. Канта. Он пройдет в двух номинациях: представление авторской работы по утвержденной оргкомитетом олимпиады тематике или защита оригинального проекта по популяризации современных достижений философии. Выступления участников в обеих номинациях состоятся 23 ноября. Результаты заключительного этапа будут опубликованы 25 ноября на официальном сайте.Шесть победителей и двенадцать призеров олимпиады получат дипломы и ценные призы на торжественной Церемонии награждения в Кафедральном соборе на острове Канта. Победители и призеры смогут опубликовать свои конкурсные работы в журнале "Кантовский сборник" (индексируется в Scopus), получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру на философские направления в БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Победители олимпиады в качестве приза получат современные ноутбуки.

https://na.ria.ru/20211018/bfu-kant-1754703688.html

https://na.ria.ru/20211026/bfu_kampus-1756157048.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220902/1813968307.html

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