https://ria.ru/20220930/bezopasnost-1820567132.html
Меркель призвала работать над архитектурой безопасности с участием России
Меркель призвала работать над архитектурой безопасности с участием России - РИА Новости, 30.09.2022
Меркель призвала работать над архитектурой безопасности с участием России
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в будущем необходимо продолжить работу над общеевропейской архитектурой безопасности, причем это нужно сделать... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:58
2022-09-30T12:58
2022-09-30T15:49
в мире
ангела меркель
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БЕРЛИН, 30 сен — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в будущем необходимо продолжить работу над общеевропейской архитектурой безопасности, причем это нужно сделать с участием России, ее слова приводит немецкий новостной портал n-tv.При этом экс-канцлер вновь осудила спецоперацию на Украине, назвав ее нарушением международного права.Она также добавила, что в настоящее время у Германии нет причин для самодовольства, однако, по ее словам, при наличии достаточной силы и уверенности в себе даже этот кризис можно преодолеть.Меркель покинула должность главы германского правительства в 2021 году, она занимала пост канцлера ФРГ в течение 16 лет, с 2005 года.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html
https://ria.ru/20220912/krizis-1816029594.html
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в мире, ангела меркель, владимир путин, германия, россия, украина
В мире, Ангела Меркель, Владимир Путин, Германия, Россия, Украина
12:58 30.09.2022 (обновлено: 15:49 30.09.2022)
Меркель призвала работать над архитектурой безопасности с участием России
Меркель: нужно работать над общеевропейской архитектурой безопасности с участием России