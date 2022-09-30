https://ria.ru/20220930/bezopasnost-1820567132.html

Меркель призвала работать над архитектурой безопасности с участием России

Меркель призвала работать над архитектурой безопасности с участием России - РИА Новости, 30.09.2022

Меркель призвала работать над архитектурой безопасности с участием России

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в будущем необходимо продолжить работу над общеевропейской архитектурой безопасности, причем это нужно сделать... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:58

2022-09-30T12:58

2022-09-30T15:49

в мире

ангела меркель

владимир путин

германия

россия

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БЕРЛИН, 30 сен — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в будущем необходимо продолжить работу над общеевропейской архитектурой безопасности, причем это нужно сделать с участием России, ее слова приводит немецкий новостной портал n-tv.При этом экс-канцлер вновь осудила спецоперацию на Украине, назвав ее нарушением международного права.Она также добавила, что в настоящее время у Германии нет причин для самодовольства, однако, по ее словам, при наличии достаточной силы и уверенности в себе даже этот кризис можно преодолеть.Меркель покинула должность главы германского правительства в 2021 году, она занимала пост канцлера ФРГ в течение 16 лет, с 2005 года.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html

https://ria.ru/20220912/krizis-1816029594.html

германия

россия

украина

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в мире, ангела меркель, владимир путин, германия, россия, украина