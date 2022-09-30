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Стали известны подробности расправы с восьмилетней беженкой с Украины - РИА Новости, 30.09.2022
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Стали известны подробности расправы с восьмилетней беженкой с Украины
Стали известны подробности расправы с восьмилетней беженкой с Украины - РИА Новости, 30.09.2022
Стали известны подробности расправы с восьмилетней беженкой с Украины
Ирландская полиция установила личность подозреваемого в нападении на восьмилетнюю беженку с Украины, ребенок на данный момент остается в критическом состоянии,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T06:54
2022-09-30T06:54
в мире
украина
ирландия
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Ирландская полиция установила личность подозреваемого в нападении на восьмилетнюю беженку с Украины, ребенок на данный момент остается в критическом состоянии, пишет газета The Irish Independent.Как ранее сообщили местные СМИ, в деревне Клэркасл полиция обнаружила девочку с более чем 70 ножевыми ранениями, ее мать нашли лежащей без сознания рядом. Обе проживали в отеле, который власти переоборудовали для размещения переселенцев. Пострадавших срочно доставили в местную больницу, за их жизнь борются врачи.Как отмечает издание, занимающиеся расследованием инцидента детективы установили личность подозреваемого, однако "никто не был арестован". В рамках своего расследования правоохранители установили все передвижения матери и ребенка за 48 часов до происшествия, также отрабатываются все их контакты.По данным газеты, девочка остается в критическом состоянии и не может быть допрошена полицией, ее мать также находится в тяжелом состоянии. Как стало известно изданию, перед тем, как вызвать правоохранителей, жильцы дома, где проживали украинки, услышали шум в одной из комнат, однако они не смогли туда проникнуть. Один из очевидцев вышел на улицу и через окно увидел раненого ребенка. При этом прибывшие на место представители экстренных служб увидели "ужасную сцену", сообщил изданию источник, близкий к расследованию.Местные жители рассказали, что не знают никого из жильцов дома, так как он был заселен только в последние недели, долгие годы он оставался заброшенным. Всего там проживает около 15 украинцев.
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в мире, украина, ирландия
В мире, Украина, Ирландия
06:54 30.09.2022
 
Стали известны подробности расправы с восьмилетней беженкой с Украины

Полиция Ирландии установила подозреваемого в нападении на восьмилетнюю беженку с Украины

CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеАвтомобиль ирландской полиции
Автомобиль ирландской полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
Автомобиль ирландской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Ирландская полиция установила личность подозреваемого в нападении на восьмилетнюю беженку с Украины, ребенок на данный момент остается в критическом состоянии, пишет газета The Irish Independent.
Как ранее сообщили местные СМИ, в деревне Клэркасл полиция обнаружила девочку с более чем 70 ножевыми ранениями, ее мать нашли лежащей без сознания рядом. Обе проживали в отеле, который власти переоборудовали для размещения переселенцев. Пострадавших срочно доставили в местную больницу, за их жизнь борются врачи.
Как отмечает издание, занимающиеся расследованием инцидента детективы установили личность подозреваемого, однако "никто не был арестован". В рамках своего расследования правоохранители установили все передвижения матери и ребенка за 48 часов до происшествия, также отрабатываются все их контакты.
По данным газеты, девочка остается в критическом состоянии и не может быть допрошена полицией, ее мать также находится в тяжелом состоянии. Как стало известно изданию, перед тем, как вызвать правоохранителей, жильцы дома, где проживали украинки, услышали шум в одной из комнат, однако они не смогли туда проникнуть. Один из очевидцев вышел на улицу и через окно увидел раненого ребенка. При этом прибывшие на место представители экстренных служб увидели "ужасную сцену", сообщил изданию источник, близкий к расследованию.
Местные жители рассказали, что не знают никого из жильцов дома, так как он был заселен только в последние недели, долгие годы он оставался заброшенным. Всего там проживает около 15 украинцев.
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