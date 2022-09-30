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В Белгороде сработала ПВО - РИА Новости, 30.09.2022
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В Белгороде сработала ПВО
В Белгороде сработала ПВО - РИА Новости, 30.09.2022
В Белгороде сработала ПВО
В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала ПВО, пока о пострадавших и разрушениях информации нет, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T04:09
2022-09-30T04:17
происшествия
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала ПВО, пока о пострадавших и разрушениях информации нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 16 сентября в результате обстрела города Валуйки в Белгородской области, погиб мирный житель, еще двое пострадали. В августе ВСУ обстреляли село Тимоново Валуйского городского округа. В результате загорелся склад с боеприпасами. В Брянской, Курской, а также Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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происшествия, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
04:09 30.09.2022 (обновлено: 04:17 30.09.2022)
 
В Белгороде сработала ПВО

Губернатор Гладков заявил, что в Белгороде сработала ПВО, пострадавших и разрушений нет

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе над Белгородом
Работа ПВО в небе над Белгородом
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе над Белгородом. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала ПВО, пока о пострадавших и разрушениях информации нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Несколько минут назад в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу", - написал он в Telegram-канале.

Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 16 сентября в результате обстрела города Валуйки в Белгородской области, погиб мирный житель, еще двое пострадали. В августе ВСУ обстреляли село Тимоново Валуйского городского округа. В результате загорелся склад с боеприпасами.
В Брянской, Курской, а также Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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ПроисшествияБелгородВячеслав Гладков
 
 
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