https://ria.ru/20220930/belgorod-1820488088.html

В Белгороде сработала ПВО

В Белгороде сработала ПВО - РИА Новости, 30.09.2022

В Белгороде сработала ПВО

В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала ПВО, пока о пострадавших и разрушениях информации нет, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T04:09

2022-09-30T04:09

2022-09-30T04:17

происшествия

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала ПВО, пока о пострадавших и разрушениях информации нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, 16 сентября в результате обстрела города Валуйки в Белгородской области, погиб мирный житель, еще двое пострадали. В августе ВСУ обстреляли село Тимоново Валуйского городского округа. В результате загорелся склад с боеприпасами. В Брянской, Курской, а также Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220928/boepripas-1820148429.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, белгород, вячеслав гладков