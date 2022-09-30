04:09 30.09.2022 (обновлено: 04:17 30.09.2022)
В Белгороде сработала ПВО
Губернатор Гладков заявил, что в Белгороде сработала ПВО, пострадавших и разрушений нет
© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе над Белгородом
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе над Белгородом. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала ПВО, пока о пострадавших и разрушениях информации нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Несколько минут назад в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу", - написал он в Telegram-канале.
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