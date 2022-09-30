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Белый дом заявил о вере Байдена в дипломатическое урегулирование на Украине - РИА Новости, 30.09.2022
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Белый дом заявил о вере Байдена в дипломатическое урегулирование на Украине
Белый дом заявил о вере Байдена в дипломатическое урегулирование на Украине - РИА Новости, 30.09.2022
Белый дом заявил о вере Байдена в дипломатическое урегулирование на Украине
Президент США Джо Байден продолжает считать, что дипломатическое решение конфликта на Украине возможно на принципах ООН, и эта позиция синхронизирована с... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T23:18
2022-09-30T23:18
в мире
джо байден
джейк салливан
владимир зеленский
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает считать, что дипломатическое решение конфликта на Украине возможно на принципах ООН, и эта позиция синхронизирована с украинскими властями, заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент Байден считает, что дипломатическое решение на Украине возможно, но только на базовых принципах устава ООН, под которым все подписались... Он продолжает в это достаточно сильно верить", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.По его словам, из повседневных контактов с украинским руководством, включая Владимира Зеленского, в Вашингтоне сложилось представление, что "они придерживаются той же точки зрения". При этом Салливан отказался комментировать заявление Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока там не сменится президент. "Я, к сожалению, не знаю контекста этого заявления, поэтому я не могу ответить", - сказал он.
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в мире, джо байден, джейк салливан, владимир зеленский, украина, сша, оон
В мире, Джо Байден, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Украина, США, ООН
23:18 30.09.2022
 
Белый дом заявил о вере Байдена в дипломатическое урегулирование на Украине

Белый дом: Байден еще верит в возможность дипломатического урегулирования на Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает считать, что дипломатическое решение конфликта на Украине возможно на принципах ООН, и эта позиция синхронизирована с украинскими властями, заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президент Байден считает, что дипломатическое решение на Украине возможно, но только на базовых принципах устава ООН, под которым все подписались... Он продолжает в это достаточно сильно верить", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.
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По его словам, из повседневных контактов с украинским руководством, включая Владимира Зеленского, в Вашингтоне сложилось представление, что "они придерживаются той же точки зрения". При этом Салливан отказался комментировать заявление Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока там не сменится президент. "Я, к сожалению, не знаю контекста этого заявления, поэтому я не могу ответить", - сказал он.
 
В миреДжо БайденДжейк СалливанВладимир ЗеленскийУкраинаСШАООН
 
 
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