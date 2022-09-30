https://ria.ru/20220930/bayden-1820776786.html
Белый дом заявил о вере Байдена в дипломатическое урегулирование на Украине
Белый дом заявил о вере Байдена в дипломатическое урегулирование на Украине - РИА Новости, 30.09.2022
Белый дом заявил о вере Байдена в дипломатическое урегулирование на Украине
Президент США Джо Байден продолжает считать, что дипломатическое решение конфликта на Украине возможно на принципах ООН, и эта позиция синхронизирована с... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T23:18
2022-09-30T23:18
2022-09-30T23:18
в мире
джо байден
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает считать, что дипломатическое решение конфликта на Украине возможно на принципах ООН, и эта позиция синхронизирована с украинскими властями, заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент Байден считает, что дипломатическое решение на Украине возможно, но только на базовых принципах устава ООН, под которым все подписались... Он продолжает в это достаточно сильно верить", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.По его словам, из повседневных контактов с украинским руководством, включая Владимира Зеленского, в Вашингтоне сложилось представление, что "они придерживаются той же точки зрения". При этом Салливан отказался комментировать заявление Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока там не сменится президент. "Я, к сожалению, не знаю контекста этого заявления, поэтому я не могу ответить", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, джейк салливан, владимир зеленский, украина, сша, оон
В мире, Джо Байден, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Украина, США, ООН
Белый дом заявил о вере Байдена в дипломатическое урегулирование на Украине
Белый дом: Байден еще верит в возможность дипломатического урегулирования на Украине