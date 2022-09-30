https://ria.ru/20220930/bayden-1820776786.html

Белый дом заявил о вере Байдена в дипломатическое урегулирование на Украине

Белый дом заявил о вере Байдена в дипломатическое урегулирование на Украине - РИА Новости, 30.09.2022

Белый дом заявил о вере Байдена в дипломатическое урегулирование на Украине

Президент США Джо Байден продолжает считать, что дипломатическое решение конфликта на Украине возможно на принципах ООН, и эта позиция синхронизирована с... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T23:18

2022-09-30T23:18

2022-09-30T23:18

в мире

джо байден

джейк салливан

владимир зеленский

украина

сша

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807170931_528:617:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ce150383656f1fc891f9c6835c8d25c.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает считать, что дипломатическое решение конфликта на Украине возможно на принципах ООН, и эта позиция синхронизирована с украинскими властями, заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент Байден считает, что дипломатическое решение на Украине возможно, но только на базовых принципах устава ООН, под которым все подписались... Он продолжает в это достаточно сильно верить", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.По его словам, из повседневных контактов с украинским руководством, включая Владимира Зеленского, в Вашингтоне сложилось представление, что "они придерживаются той же точки зрения". При этом Салливан отказался комментировать заявление Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока там не сменится президент. "Я, к сожалению, не знаю контекста этого заявления, поэтому я не могу ответить", - сказал он.

https://ria.ru/20220930/peregovory-1820750508.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, джейк салливан, владимир зеленский, украина, сша, оон