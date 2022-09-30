17:33 30.09.2022 (обновлено: 18:05 30.09.2022)
США продолжат признавать Украину в прежних границах, заявил Байден
Байден: США продолжат признавать Украину в прежних границах и оказывать ей содействие
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США будут всегда уважать границы Украины, признаваемые международным сообществом, и продолжат оказывать ей военное и дипломатическое содействие в возвращении всех территорий, заявил американский президент Джо Байден.
Состоявшееся 30 сентября вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей он назвал актом, не имеющим "никакой легитимности", и обвинил российское руководство в нарушении международного права и устава ООН.
"США будут всегда уважать международно признанные границы Украины. Мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на восстановление контроля над своей территорией, усиливая ее в военном и дипломатическом отношении", - сказано в заявлении Байдена.
Он напомнил о выделении очередного транша военной помощи на сумму в 1,1 миллиарда долларов и выразил готовность подписать рассматриваемый конгрессом законопроект, ассигнующий еще 12 миллиардов долларов на поддержку Украины.
"Я призываю всех членов мирового сообщества отвергнуть незаконные попытки аннексии со стороны России и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - заявил Байден.