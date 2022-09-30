https://ria.ru/20220930/bayden-1820681513.html

США продолжат признавать Украину в прежних границах, заявил Байден

США продолжат признавать Украину в прежних границах, заявил Байден - РИА Новости, 30.09.2022

США продолжат признавать Украину в прежних границах, заявил Байден

США будут всегда уважать границы Украины, признаваемые международным сообществом, и продолжат оказывать ей военное и дипломатическое содействие в возвращении... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:33

2022-09-30T17:33

2022-09-30T18:05

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США будут всегда уважать границы Украины, признаваемые международным сообществом, и продолжат оказывать ей военное и дипломатическое содействие в возвращении всех территорий, заявил американский президент Джо Байден.Состоявшееся 30 сентября вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей он назвал актом, не имеющим "никакой легитимности", и обвинил российское руководство в нарушении международного права и устава ООН.Он напомнил о выделении очередного транша военной помощи на сумму в 1,1 миллиарда долларов и выразил готовность подписать рассматриваемый конгрессом законопроект, ассигнующий еще 12 миллиардов долларов на поддержку Украины."Я призываю всех членов мирового сообщества отвергнуть незаконные попытки аннексии со стороны России и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - заявил Байден.

https://ria.ru/20220930/svoboda-1820630572.html

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в мире, сша, россия, украина, джо байден, оон