Рейтинг@Mail.ru
США продолжат признавать Украину в прежних границах, заявил Байден - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/bayden-1820681513.html
США продолжат признавать Украину в прежних границах, заявил Байден
США продолжат признавать Украину в прежних границах, заявил Байден - РИА Новости, 30.09.2022
США продолжат признавать Украину в прежних границах, заявил Байден
США будут всегда уважать границы Украины, признаваемые международным сообществом, и продолжат оказывать ей военное и дипломатическое содействие в возвращении... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:33
2022-09-30T18:05
в мире
сша
россия
украина
джо байден
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3061ed4af1a023742f5ce6f17950781.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США будут всегда уважать границы Украины, признаваемые международным сообществом, и продолжат оказывать ей военное и дипломатическое содействие в возвращении всех территорий, заявил американский президент Джо Байден.Состоявшееся 30 сентября вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей он назвал актом, не имеющим "никакой легитимности", и обвинил российское руководство в нарушении международного права и устава ООН.Он напомнил о выделении очередного транша военной помощи на сумму в 1,1 миллиарда долларов и выразил готовность подписать рассматриваемый конгрессом законопроект, ассигнующий еще 12 миллиардов долларов на поддержку Украины."Я призываю всех членов мирового сообщества отвергнуть незаконные попытки аннексии со стороны России и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - заявил Байден.
https://ria.ru/20220930/svoboda-1820630572.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_401fde6c2dc9ca2d47c8cfa655b6dbe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, джо байден, оон
В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, ООН
17:33 30.09.2022 (обновлено: 18:05 30.09.2022)
 
США продолжат признавать Украину в прежних границах, заявил Байден

Байден: США продолжат признавать Украину в прежних границах и оказывать ей содействие

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США будут всегда уважать границы Украины, признаваемые международным сообществом, и продолжат оказывать ей военное и дипломатическое содействие в возвращении всех территорий, заявил американский президент Джо Байден.
Состоявшееся 30 сентября вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей он назвал актом, не имеющим "никакой легитимности", и обвинил российское руководство в нарушении международного права и устава ООН.
"США будут всегда уважать международно признанные границы Украины. Мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на восстановление контроля над своей территорией, усиливая ее в военном и дипломатическом отношении", - сказано в заявлении Байдена.
Он напомнил о выделении очередного транша военной помощи на сумму в 1,1 миллиарда долларов и выразил готовность подписать рассматриваемый конгрессом законопроект, ассигнующий еще 12 миллиардов долларов на поддержку Украины.
"Я призываю всех членов мирового сообщества отвергнуть незаконные попытки аннексии со стороны России и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - заявил Байден.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:51
Путин заявил, что США плюют на право миллиардов людей на свободу
 
В миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала