https://ria.ru/20220930/bayden-1820519529.html

В США потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей

В США потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей - РИА Новости, 30.09.2022

В США потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей

Американский врач-радиолог Николь Сафир в статье для британского издания Daily Mail потребовала, чтобы президент США Джо Байден прошел проверку умственных... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:33

2022-09-30T10:33

2022-09-30T12:17

в мире

джо байден

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американский врач-радиолог Николь Сафир в статье для британского издания Daily Mail потребовала, чтобы президент США Джо Байден прошел проверку умственных способностей.Она считает, что такие тесты необходимо включить в ежегодную медицинскую проверку, которая, предположительно, пройдет в ноябре, а их результаты затем обнародовать.По мнению Сафир, беспокойство вызывает не только физическое здоровье стареющего президента, но и его когнитивные способности, поскольку на публичных мероприятиях Байден неоднократно неправильно произносил слова, ходил шаркающей походкой, бормотал и выглядел растерянным.Недавним поводом для беспокойства по поводу умственного состояния Джо Байдена стала его попытка поговорить с конгрессвумен, погибшей в автокатастрофе в августе.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

https://ria.ru/20220929/bayden-1820258930.html

https://ria.ru/20220928/bayden-1820191117.html

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в мире, джо байден, сша, дональд трамп