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Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна - РИА Новости, 30.09.2022
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, обсудили двустороннее сотрудничество, сообщает... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T21:45
2022-09-30T21:45
2022-09-30T22:06
бахрейн
владимир путин
россия
в мире
хамад бен иса аль халифа
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, обсудили двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе", - говорится в сообщении.
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бахрейн, владимир путин, россия, в мире, хамад бен иса аль халифа
Бахрейн, Владимир Путин, Россия, В мире, Хамад бен Иса Аль Халифа
21:45 30.09.2022 (обновлено: 22:06 30.09.2022)
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна
Путин обсудил с королем Бахрейна бен Исой Аль Халифой двустороннее сотрудничество