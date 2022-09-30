https://ria.ru/20220930/bakhreyn-1820769152.html

Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна

Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна - РИА Новости, 30.09.2022

Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, обсудили двустороннее сотрудничество, сообщает... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T21:45

2022-09-30T21:45

2022-09-30T22:06

бахрейн

владимир путин

россия

в мире

хамад бен иса аль халифа

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, обсудили двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220916/shos-1817179378.html

бахрейн

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бахрейн, владимир путин, россия, в мире, хамад бен иса аль халифа