https://ria.ru/20220930/avarii-1820520644.html
Нарышкин заявил о причастности Запада к инцидентам на "Северных потоках"
Нарышкин заявил о причастности Запада к инцидентам на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022
Нарышкин заявил о причастности Запада к инцидентам на "Северных потоках"
У России есть данные, подтверждающие, что за взрывами на "Северных потоках" стоят западные страны, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:36
2022-09-30T10:36
2022-09-30T13:29
авария на "северных потоках"
россия
северный поток — 2
северный поток
сергей нарышкин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. У России есть данные, подтверждающие, что за взрывами на "Северных потоках" стоят западные страны, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Запад делает все, чтобы скрыть истинных организаторов и исполнителей этого международного террористического акта", — добавил он.В понедельник на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" резко упало давление. Власти Дании и Швеции сообщили об обнаружении двух утечек газа на первом трубопроводе и одной — на втором в районе острова Борнхольм. В Берлине, Копенгагене и Стокгольме не исключают целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG заявил, что сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле назвали эту диверсию актом международного терроризма.
https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html
https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авария на "северных потоках", россия, северный поток — 2, северный поток, сергей нарышкин
Авария на "Северных потоках", Россия, Северный поток — 2, Северный поток, Сергей Нарышкин
10:36 30.09.2022 (обновлено: 13:29 30.09.2022)
Нарышкин заявил о причастности Запада к инцидентам на "Северных потоках"
Нарышкин: у России есть данные о роли Запада в организации терактов на "Северных потоках"
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. У России есть данные, подтверждающие, что за взрывами на "Северных потоках" стоят западные страны, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Запад делает все, чтобы скрыть истинных организаторов и исполнителей этого международного террористического акта", — добавил он.
В понедельник на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" резко упало давление. Власти Дании и Швеции сообщили об обнаружении двух утечек газа на первом трубопроводе и одной — на втором в районе острова Борнхольм. В Берлине, Копенгагене и Стокгольме не исключают целенаправленную диверсию.
Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG заявил, что сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле назвали эту диверсию актом международного терроризма.