https://ria.ru/20220930/avarii-1820520644.html

Нарышкин заявил о причастности Запада к инцидентам на "Северных потоках"

Нарышкин заявил о причастности Запада к инцидентам на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022

Нарышкин заявил о причастности Запада к инцидентам на "Северных потоках"

У России есть данные, подтверждающие, что за взрывами на "Северных потоках" стоят западные страны, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:36

2022-09-30T10:36

2022-09-30T13:29

авария на "северных потоках"

россия

северный поток — 2

северный поток

сергей нарышкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563969723_0:64:3080:1797_1920x0_80_0_0_ade0a67585628660b3c69f9f8fadcb0e.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. У России есть данные, подтверждающие, что за взрывами на "Северных потоках" стоят западные страны, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Запад делает все, чтобы скрыть истинных организаторов и исполнителей этого международного террористического акта", — добавил он.В понедельник на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" резко упало давление. Власти Дании и Швеции сообщили об обнаружении двух утечек газа на первом трубопроводе и одной — на втором в районе острова Борнхольм. В Берлине, Копенгагене и Стокгольме не исключают целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG заявил, что сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле назвали эту диверсию актом международного терроризма.

https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html

https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авария на "северных потоках", россия, северный поток — 2, северный поток, сергей нарышкин