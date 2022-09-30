https://ria.ru/20220930/armeniya-1820494888.html
Секретарь Совбеза Армении провел встречи в штаб-квартире ЦРУ
Секретарь Совбеза Армении провел встречи в штаб-квартире ЦРУ - РИА Новости, 30.09.2022
Секретарь Совбеза Армении провел встречи в штаб-квартире ЦРУ
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил в пятницу, что провел рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T07:51
2022-09-30T07:51
2022-09-30T07:59
в мире
армен григорян
армения
сша
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
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ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил в пятницу, что провел рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.По его словам, главный офис ЦРУ он посетил в рамках визита в Вашингтон. Другие подробности не приводятся.Накануне сообщалось, что секретарь Совбеза Армении обсудил в Пентагоне перспективы развития двусторонних отношений с заместителем помощника министра обороны США Лаурой Купер.
https://ria.ru/20220929/pashinyan-1820214523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Армен Григорян, Армения, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
07:51 30.09.2022 (обновлено: 07:59 30.09.2022)
Секретарь Совбеза Армении провел встречи в штаб-квартире ЦРУ
Секретарь Совбеза Армении Григорян провел рабочие встречи в штаб-квартире ЦРУ