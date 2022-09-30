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Секретарь Совбеза Армении провел встречи в штаб-квартире ЦРУ - РИА Новости, 30.09.2022
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Секретарь Совбеза Армении провел встречи в штаб-квартире ЦРУ
Секретарь Совбеза Армении провел встречи в штаб-квартире ЦРУ - РИА Новости, 30.09.2022
Секретарь Совбеза Армении провел встречи в штаб-квартире ЦРУ
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил в пятницу, что провел рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T07:51
2022-09-30T07:59
в мире
армен григорян
армения
сша
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
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ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил в пятницу, что провел рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.По его словам, главный офис ЦРУ он посетил в рамках визита в Вашингтон. Другие подробности не приводятся.Накануне сообщалось, что секретарь Совбеза Армении обсудил в Пентагоне перспективы развития двусторонних отношений с заместителем помощника министра обороны США Лаурой Купер.
https://ria.ru/20220929/pashinyan-1820214523.html
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в мире, армен григорян, армения, сша, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша
В мире, Армен Григорян, Армения, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
07:51 30.09.2022 (обновлено: 07:59 30.09.2022)
 
Секретарь Совбеза Армении провел встречи в штаб-квартире ЦРУ

Секретарь Совбеза Армении Григорян провел рабочие встречи в штаб-квартире ЦРУ

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил в пятницу, что провел рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.
"Провел рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли", - написал Григорян в соцсетях.
По его словам, главный офис ЦРУ он посетил в рамках визита в Вашингтон. Другие подробности не приводятся.
Накануне сообщалось, что секретарь Совбеза Армении обсудил в Пентагоне перспективы развития двусторонних отношений с заместителем помощника министра обороны США Лаурой Купер.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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В миреАрмен ГригорянАрменияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны США
 
 
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