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Секретарь Совбеза Армении провел встречи в штаб-квартире ЦРУ

Секретарь Совбеза Армении провел встречи в штаб-квартире ЦРУ - РИА Новости, 30.09.2022

Секретарь Совбеза Армении провел встречи в штаб-квартире ЦРУ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил в пятницу, что провел рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T07:51

2022-09-30T07:51

2022-09-30T07:59

в мире

армен григорян

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сша

центральное разведывательное управление (цру)

министерство обороны сша

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ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил в пятницу, что провел рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.По его словам, главный офис ЦРУ он посетил в рамках визита в Вашингтон. Другие подробности не приводятся.Накануне сообщалось, что секретарь Совбеза Армении обсудил в Пентагоне перспективы развития двусторонних отношений с заместителем помощника министра обороны США Лаурой Купер.

https://ria.ru/20220929/pashinyan-1820214523.html

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Максим Горбачев

в мире, армен григорян, армения, сша, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша