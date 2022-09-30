https://ria.ru/20220930/albaniya-1820423959.html
Албания приостанавливает безвизовый режим для россиян
Албания приостанавливает безвизовый режим для россиян - РИА Новости, 30.09.2022
Албания приостанавливает безвизовый режим для россиян
В Албании 30 сентября завершается сезонный безвизовый режим для россиян, это следует из сообщения посольства страны. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:44
2022-09-30T10:44
2022-09-30T10:53
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Албании 30 сентября завершается сезонный безвизовый режим для россиян, это следует из сообщения посольства страны.Там напомнили, что ежегодно с 1 мая по 30 сентября включительно всем гражданам Российской Федерации разрешен безвизовый въезд и пребывание на территорию страны для туристических поездок сроком на 90 дней. Выезд допускается до 30 сентября включительно."Если иностранный гражданин намерен пребывать на территории Республики Албания более 90 дней, ему необходимо получить албанскую визу типа D соответствующего подтипа в зависимости от целей пребывания", – говорится в сообщении. Стоимость такого разрешения на въезд – 50 евро.Также россияне могут оформить визы категории А и С. Стоимость однократной – 30 евро, многократной – 50 евро.
https://ria.ru/20220404/albaniya-1781739208.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, албания, россия, туристы, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Албания, Россия, туристы, Визы
10:44 30.09.2022 (обновлено: 10:53 30.09.2022)
Албания приостанавливает безвизовый режим для россиян
Албания с 30 сентября приостановила сезонный безвизовый режим для россиян