https://ria.ru/20220930/albaniya-1820423959.html

Албания приостанавливает безвизовый режим для россиян

Албания приостанавливает безвизовый режим для россиян - РИА Новости, 30.09.2022

Албания приостанавливает безвизовый режим для россиян

В Албании 30 сентября завершается сезонный безвизовый режим для россиян, это следует из сообщения посольства страны. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:44

2022-09-30T10:44

2022-09-30T10:53

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Албании 30 сентября завершается сезонный безвизовый режим для россиян, это следует из сообщения посольства страны.Там напомнили, что ежегодно с 1 мая по 30 сентября включительно всем гражданам Российской Федерации разрешен безвизовый въезд и пребывание на территорию страны для туристических поездок сроком на 90 дней. Выезд допускается до 30 сентября включительно."Если иностранный гражданин намерен пребывать на территории Республики Албания более 90 дней, ему необходимо получить албанскую визу типа D соответствующего подтипа в зависимости от целей пребывания", – говорится в сообщении. Стоимость такого разрешения на въезд – 50 евро.Также россияне могут оформить визы категории А и С. Стоимость однократной – 30 евро, многократной – 50 евро.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, албания, россия, туристы, визы