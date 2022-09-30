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Зеленский призвал Швейцарию передать российские активы Украине - РИА Новости, 30.09.2022
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Зеленский призвал Швейцарию передать российские активы Украине
Зеленский призвал Швейцарию передать российские активы Украине - РИА Новости, 30.09.2022
Зеленский призвал Швейцарию передать российские активы Украине
Владимир Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:16
2022-09-30T13:16
в мире
швейцария
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине."Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины", – заявил Зеленский в ходе общения по видеосвязи с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии.Он также выразил пожелание, чтобы Швейцария увеличила свою поддержку Украине.Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении России в связи с началом спецоперации на Украине. По информации швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO), Швейцария из-за санкций к началу июля заблокировала российские активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,8 миллиарда долларов).В четверг глава комитета Верховной рады Украины по правовой политике Денис Маслов заявил, что правительство Украины совместно с США "открыло охоту" на средства российских бизнесменов и компаний в офшорах с целью их ареста и изъятия в пользу Киева.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в рамках панели на полях Генассамблеи ООН украинская делегация инициировала обсуждение вопроса введения компенсационного механизма для компенсаций нанесенного стране ущерба за счет российских денег, арестованных в мире. По его словам, речь идет также и о золотовалютных резервах РФ и о других активах, например, недвижимости.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html
https://ria.ru/20220928/ukraina-1820052689.html
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в мире, швейцария, владимир зеленский, украина
В мире, Швейцария, Владимир Зеленский, Украина
13:16 30.09.2022
 
Зеленский призвал Швейцарию передать российские активы Украине

Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы и передать их Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине.
"Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины", – заявил Зеленский в ходе общения по видеосвязи с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии.
Он также выразил пожелание, чтобы Швейцария увеличила свою поддержку Украине.
Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении России в связи с началом спецоперации на Украине. По информации швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO), Швейцария из-за санкций к началу июля заблокировала российские активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,8 миллиарда долларов).
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции и генеральным секретарем ООН во Львове - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:00
"Киев нам не союзник". Кто в США требует урезать помощь Украине
В четверг глава комитета Верховной рады Украины по правовой политике Денис Маслов заявил, что правительство Украины совместно с США "открыло охоту" на средства российских бизнесменов и компаний в офшорах с целью их ареста и изъятия в пользу Киева.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в рамках панели на полях Генассамблеи ООН украинская делегация инициировала обсуждение вопроса введения компенсационного механизма для компенсаций нанесенного стране ущерба за счет российских денег, арестованных в мире. По его словам, речь идет также и о золотовалютных резервах РФ и о других активах, например, недвижимости.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 13:48Специальная военная операция на Украине
На сайте Зеленского создали петицию о возвращении Украине ядерного статуса
 
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