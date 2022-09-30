https://ria.ru/20220930/aktivy-1820572968.html

Зеленский призвал Швейцарию передать российские активы Украине

Зеленский призвал Швейцарию передать российские активы Украине - РИА Новости, 30.09.2022

Зеленский призвал Швейцарию передать российские активы Украине

Владимир Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:16

2022-09-30T13:16

2022-09-30T13:16

в мире

швейцария

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине."Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины", – заявил Зеленский в ходе общения по видеосвязи с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии.Он также выразил пожелание, чтобы Швейцария увеличила свою поддержку Украине.Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении России в связи с началом спецоперации на Украине. По информации швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO), Швейцария из-за санкций к началу июля заблокировала российские активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,8 миллиарда долларов).В четверг глава комитета Верховной рады Украины по правовой политике Денис Маслов заявил, что правительство Украины совместно с США "открыло охоту" на средства российских бизнесменов и компаний в офшорах с целью их ареста и изъятия в пользу Киева.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в рамках панели на полях Генассамблеи ООН украинская делегация инициировала обсуждение вопроса введения компенсационного механизма для компенсаций нанесенного стране ущерба за счет российских денег, арестованных в мире. По его словам, речь идет также и о золотовалютных резервах РФ и о других активах, например, недвижимости.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швейцария, владимир зеленский, украина