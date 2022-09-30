https://ria.ru/20220930/aeroport-1820586218.html

Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба

Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба - РИА Новости, 30.09.2022

Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба

В калининградском аэропорту Храброво с завтрашнего дня введут режим открытого неба, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:02

2022-09-30T14:02

2022-09-30T14:42

калининград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В калининградском аэропорту Храброво с завтрашнего дня введут режим открытого неба, сообщила Росавиация.Согласно новым правилам, иностранные компании смогут летать из воздушной гавани в другие государства без посадки в своей стране. Режим установили на два года.В Росавиации отметили, что с идеей либерализовать воздушное сообщение в регионе выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Как отметили в ведомстве, режим открытого неба позволит аэропорту Храброво расширить географию полетов и привлечь новых авиаперевозчиков.

https://ria.ru/20220919/tranzit-1817959756.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм