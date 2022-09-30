https://ria.ru/20220930/aeroport-1820586218.html
Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба
Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба - РИА Новости, 30.09.2022
Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба
В калининградском аэропорту Храброво с завтрашнего дня введут режим открытого неба, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:02
2022-09-30T14:02
2022-09-30T14:42
калининград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В калининградском аэропорту Храброво с завтрашнего дня введут режим открытого неба, сообщила Росавиация.Согласно новым правилам, иностранные компании смогут летать из воздушной гавани в другие государства без посадки в своей стране. Режим установили на два года.В Росавиации отметили, что с идеей либерализовать воздушное сообщение в регионе выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Как отметили в ведомстве, режим открытого неба позволит аэропорту Храброво расширить географию полетов и привлечь новых авиаперевозчиков.
https://ria.ru/20220919/tranzit-1817959756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Калининград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
14:02 30.09.2022 (обновлено: 14:42 30.09.2022)
Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба
Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба с 1 октября