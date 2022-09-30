Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220930/aeroport-1820586218.html
Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба
Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба - РИА Новости, 30.09.2022
Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба
В калининградском аэропорту Храброво с завтрашнего дня введут режим открытого неба, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:02
2022-09-30T14:42
калининград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342759_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_e3fb06ac74043f67cbe37a7f1a429046.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В калининградском аэропорту Храброво с завтрашнего дня введут режим открытого неба, сообщила Росавиация.Согласно новым правилам, иностранные компании смогут летать из воздушной гавани в другие государства без посадки в своей стране. Режим установили на два года.В Росавиации отметили, что с идеей либерализовать воздушное сообщение в регионе выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Как отметили в ведомстве, режим открытого неба позволит аэропорту Храброво расширить географию полетов и привлечь новых авиаперевозчиков.
https://ria.ru/20220919/tranzit-1817959756.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_44d1e04c66ca18982b470ae98777a9d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Калининград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
14:02 30.09.2022 (обновлено: 14:42 30.09.2022)
 
Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба

Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба с 1 октября

© РИА Новости / Михаил ГоленковАэропорт Храброво в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Аэропорт Храброво в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В калининградском аэропорту Храброво с завтрашнего дня введут режим открытого неба, сообщила Росавиация.

"С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим "открытое небо". Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда, используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства", — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, иностранные компании смогут летать из воздушной гавани в другие государства без посадки в своей стране. Режим установили на два года.
В Росавиации отметили, что с идеей либерализовать воздушное сообщение в регионе выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Как отметили в ведомстве, режим открытого неба позволит аэропорту Храброво расширить географию полетов и привлечь новых авиаперевозчиков.
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 18:59
Вильнюс назвал вопрос транзита в Калининград "проблемой Брюсселя и Москвы"
 
ТуризмКалининградФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала