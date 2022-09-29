https://ria.ru/20220929/zerno-1820436330.html

ВТБ предложил запретить зерновые сделки западных трейдеров внутри России

ВТБ предложил запретить зерновые сделки западных трейдеров внутри России - РИА Новости, 29.09.2022

ВТБ предложил запретить зерновые сделки западных трейдеров внутри России

Банк ВТБ предложил ограничить деятельность западных зерновых трейдеров в России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо главы кредитной организации... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T19:17

2022-09-29T19:17

2022-09-29T19:33

экономика

андрей костин (банкир)

в мире

россия

втб

владимир путин

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Банк ВТБ предложил ограничить деятельность западных зерновых трейдеров в России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо главы кредитной организации Андрея Костина.Причиной этому названа необходимость усиления роли отечественных трейдеров на мировом рынке.По данным агентства, Костин в письме попросил президента Владимир Путина издать указ, запрещающий компаниям под управлением лиц, связанных с недружественными государствами, закупать зерно и семена масличных культур у российских аграриев для последующего экспорта. По его словам, такие фирмы нужно лишить возможности владеть российскими компаниями, занимающимися погрузкой зерна в портах и ​​его хранением. В письме также говорится, что игрокам российского зернового рынка по-прежнему должно иметь возможность продавать зерно международным трейдерам на экспорт на условиях free-on-board — они подразумевают обязанность продавца доставить и погрузить товар на борт судна.Пресс-служба ВТБ не стала комментировать эту информацию РИА Новости.

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Владимир Лаврентьев

экономика, андрей костин (банкир), в мире, россия, втб, владимир путин