https://ria.ru/20220929/zerno-1820436330.html
ВТБ предложил запретить зерновые сделки западных трейдеров внутри России
ВТБ предложил запретить зерновые сделки западных трейдеров внутри России - РИА Новости, 29.09.2022
ВТБ предложил запретить зерновые сделки западных трейдеров внутри России
Банк ВТБ предложил ограничить деятельность западных зерновых трейдеров в России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо главы кредитной организации... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:17
2022-09-29T19:17
2022-09-29T19:33
экономика
андрей костин (банкир)
в мире
россия
втб
владимир путин
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Банк ВТБ предложил ограничить деятельность западных зерновых трейдеров в России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо главы кредитной организации Андрея Костина.Причиной этому названа необходимость усиления роли отечественных трейдеров на мировом рынке.По данным агентства, Костин в письме попросил президента Владимир Путина издать указ, запрещающий компаниям под управлением лиц, связанных с недружественными государствами, закупать зерно и семена масличных культур у российских аграриев для последующего экспорта. По его словам, такие фирмы нужно лишить возможности владеть российскими компаниями, занимающимися погрузкой зерна в портах и его хранением. В письме также говорится, что игрокам российского зернового рынка по-прежнему должно иметь возможность продавать зерно международным трейдерам на экспорт на условиях free-on-board — они подразумевают обязанность продавца доставить и погрузить товар на борт судна.Пресс-служба ВТБ не стала комментировать эту информацию РИА Новости.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, андрей костин (банкир), в мире, россия, втб, владимир путин
Экономика, Андрей Костин (банкир), В мире, Россия, ВТБ, Владимир Путин
19:17 29.09.2022 (обновлено: 19:33 29.09.2022)
ВТБ предложил запретить зерновые сделки западных трейдеров внутри России
Reuters: глава ВТБ Костин призвал ограничить сделки западных зерновых трейдеров в России
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Банк ВТБ предложил ограничить деятельность западных зерновых трейдеров в России, сообщает агентство Рейтер
со ссылкой на письмо главы кредитной организации Андрея Костина.
Причиной этому названа необходимость усиления роли отечественных трейдеров на мировом рынке.
По данным агентства, Костин в письме попросил президента Владимир Путина издать указ, запрещающий компаниям под управлением лиц, связанных с недружественными государствами, закупать зерно и семена масличных культур у российских аграриев для последующего экспорта. По его словам, такие фирмы нужно лишить возможности владеть российскими компаниями, занимающимися погрузкой зерна в портах и его хранением.
"Экспортеры из недружественных стран владеют приблизительно 15 процентами перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительные доходы от торговли российским зерном... в то время как российская экономика и бюджет упускают значительные доходы", — приводит агентство слова главы ВТБ.
В письме также говорится, что игрокам российского зернового рынка по-прежнему должно иметь возможность продавать зерно международным трейдерам на экспорт на условиях free-on-board — они подразумевают обязанность продавца доставить и погрузить товар на борт судна.
Пресс-служба ВТБ не стала комментировать эту информацию РИА Новости.