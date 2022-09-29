https://ria.ru/20220929/zdravookhranenie-1820390732.html

Дмитрий Попов: систему здравоохранения Алтайского края модернизируют

Дмитрий Попов: систему здравоохранения Алтайского края модернизируют - РИА Новости, 29.09.2022

Дмитрий Попов: систему здравоохранения Алтайского края модернизируют

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в интервью РИА Новости рассказал о модернизации системы здравоохранения региона, работе по персонификации... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:21

2022-09-29T17:21

2022-09-29T17:21

алтайский край

заринск

общество

дмитрий попов

здравоохранение

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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в интервью РИА Новости рассказал о модернизации системы здравоохранения региона, работе по персонификации пациентов, поддержке медицинского персонала, обеспечении региональных медучреждений кадрами, борьбе с коронавирусом.- Дмитрий Владимирович, одна из главных задач здравоохранения – сохранение жизни. Особенно этот вопрос актуален в непростое, постковидное время. Как обстоят дела в Алтайском крае?- Сейчас уровень заболеваемости и тяжести течения короновирусеной инфекции значительно снизился. Это связано, в том числе и с оперативной организацией плановой медицинской помощи, которая стала возможной в наших мед организациях, в первую очередь, в поликлиниках края.- Какие новые механизмы внедряются в Алтайском крае для снижения показателей смертности?- Сегодня наша основная задача – это снижение смертности от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний. Мы должны вернуться к показателям доковидного периода, когда уровень смертности был - 14 человек на сто тысяч населения, сейчас – 19,2 на сто тысяч населения.Этот показатель необходимо нивелировать в сторону снижения, поскольку он достаточно высокий для регионов Сибирского федерального округа. Для этого мы вернулись к диспансерному наблюдению. Работа по его совершенствованию была начата нами с 2019 года. Но в период распространения коронавируса, она отошла на второй план. В 2022 году акцент в работе поликлиник и поликлинических отделений, в первую очередь, сделан на диспансерном наблюдении за состоянием здоровья пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями.Так, с марта текущего года мы стали решать задачу персонификации больных и сформировали списки групп людей высокого и очень высокого риска. Таких пациентов в нашем регионе около 142 тысяч человек. Как правило, это возрастные люди. В первом полугодии мы провели их обследование и дали каждому индивидуальный план лечения.- А если человек не приходил в медицинское учреждение?- Для активизации процесса мониторинга здоровья в крае создана и активно работает служба дистанционного мониторинга. Такие специалисты есть во всех поликлиниках и поликлинических отделениях. Во главе стоит диагностический центр. Оттуда операторы получают задание на день (список конкретных пациентов) и обзванивают граждан.По определенному опроснику оператор спрашивает человека о состоянии здоровья, оценивает, есть ли отклонения от целевых показателей. Например, если у человека высокий показатель уровня глюкозы в крови, это немедленный повод для записи пациента на прием к терапевту.Результатом такой системной работы должно быть предупреждение развития неблагоприятных исходов серьезных заболеваний и снижение уровня смертности в регионе.- Как вы оцениваете процесс выстраивания такой работы?- Я не скажу, что сегодня система идеально выстроена. Но то, что мысдвинули эту историю с места, совершенно точно. Для того, чтобы эта идеологическая модель была персонифицирована и еще больше закрепилась, мы проводим обучающие тренинги с медицинскими организациями, на которые приглашаем операторов колл-центров, программистов, медсестер, фельдшеров, терапевтов, руководителей поликлиник и так далее.Считаю это важным и правильным элементом работы. Результатом этих встреч стало предложение о создании службы сопровождения таких пациентов в режиме постоянного мониторинга. То есть не только в период работы поликлиники, но и за пределами рабочего дня. Будем думать, как это организовать.Второе важное направление этой работы - создание "зеленого" коридора. Мы должны предоставить возможность человеку, находящемуся в зоне риска, в течение одного дня пройти полное обследование и получить заключение. Вот перспектива, которую мы должны будем реализовать уже в ближайшее время.- Особая тема – онкологические заболевания.- В регионе была проведена коллегия на которой решался вопрос новой системы планирования лечения, госпитализации, сегодня она уже реализуется в отделениях диспансеров. Это касается планирования сроков начала и окончания лечения, исходя из заболевания конкретного пациента, гарантированной госпитализации. А когда он госпитализирован, ему предлагается полный, необходимый ему спектр лечения: хирургическое, химиотерапия и так далее.Мы планируем наращивать мощности звена амбулаторно-клинического обследования и получение специализированной помощи "на местах". Например, в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в регионе организована работа трех Центров амбулаторной онкологической помощи на базе Славгородской, Алейской и Каменской центральных районных больниц. Сейчас ведутся подготовительные работы по открытию ЦАОП на площадке Центральной городской больницы Заринска.- Как решается в регионе кадровый вопрос?- Мы для себя определили две задачи. Во-первых, необходимо пересмотреть функциональные обязанности медработников. Есть функционал (заполнение чек-листа или анкеты), который можно перенести с медсестры на специалиста кол-центра – не медика, но прошедшего специальное обучение. Тем самым освободится часть времени врача.Во-вторых, это вопрос комплектования медицинскими работниками наших поликлиник и больниц. Это трудный стратегический процесс, который касается не только Алтайского края, но и многих других российских регионов.За последние годы расширен набор в медицинские вузы и колледжи. Так, в медколледже увеличен набор студентов на 150 мест и ежегодный выпуск вместо 850 человек теперь составит тысячу. Считаю, что этот усиленный выпуск в какой-то степени нам позволит укомплектовать медорганизации края фельдшерами и медицинскими сестрами.Параллельно, нами разработан комплекс дополнительных мероприятий по привлечению и закреплению медицинских работников, которые по инициативе Губернатора закреплены на законодательном уровне. Акцент поддержки на законодательном уровне сделан на молодых сотрудниках первого - третьего года работы. Будем искать дополнительные стимулы и для других категорий.Также закрепляем за медорганизациями будущих педиатров и терапевтов, переводя студентов АГМУ с платного обучения на бесплатную основу. Также ввели целевое обучение для студентов медколледжей.- На сегодняшний день закон о статусе медицинского работника разработан и реализуется только на территории Алтайского края?- Да, наш край пока единственный, где он реализуется. Закон был принят к исполнению с 1 июля текущего года. Прежде всего закон о статусе медработника для молодого сотрудника отрасли - это стабильность в понимании уровня его достатка, на который в будущем он может претендовать. Это финансовая защищенность, создание комфортных бытовых условий, а значит и создание семьи, что является для закрепления немаловажным. Первые результаты появятся в октябре текущего года, когда мы увидим приток молодых работников в медучреждениях.- Алтайский край имеет одну из самых больших сетей медорганизаций в России, самое большое количество сельского населения, масса населенных пунктов, которые относятся к труднодоступным территориям. Как же в этих условиях организовать доступную, качественную медицинскую помощь?- Необходимо помнить, что медицинская помощь должна быть не только доступной, но самое главное безопасной. В труднодоступных удаленных населенных пунктах в первую очередь необходимо активно внедрять принципы дистанционной работы. В период распространения коронавирусной инфекции мы накопили большой опыт в этом. Как пример – расшифровка рентгеновских снимков. Мы устанавливаем в районах современное оборудование, которое позволяет передавать снимки в специализированные клиники Барнаула, специалисты которых занимаются расшифровкой и пишут заключение. Эту работу будем только увеличивать.Например, в этом году мы планируем обеспечить 111 ФАПов аппаратами ЭКГ с дистанционной передачей в Кардиологический диспансер и передать 500 тонометров для суточного мониторирования в районные больницы края.Также в регионе продолжено развитие межрайонных центров, в которых есть основные узкие специалисты, но при этом, конечно, необходимо понимать, что уйти медицине из района нельзя. Такие базовые специальности, как терапевт, педиатр, фельдшер должны обязательно быть.- У нас много зарубежного оборудования и лекарств, выдержит ли медицина санкционное давление?- Хочу сказать, что есть определенное влияние санкций. Один из сложных вопросов – тема ценообразования. Например, по лекарственным препаратам. Но можно найти плюсы в этой ситуации. Это позволяет российской промышленности наращивать свои объемы и компетенции. Считаю, что за последние годы российская медицина серьезно шагнула вперед и по определенным позициям мы уже прошли путь импортозамещения на все 100%.

https://ria.ru/20220914/moloko-1816698387.html

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https://ria.ru/20220809/poliklinika-1808341020.html

https://ria.ru/20220804/altay-1807125086.html

заринск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

заринск, общество, дмитрий попов, здравоохранение