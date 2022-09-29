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Минздрав Мособласти: количество жалоб на систему здравоохранения убывает - РИА Новости, 29.09.2022
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Новости Подмосковья
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Минздрав Мособласти: количество жалоб на систему здравоохранения убывает
Минздрав Мособласти: количество жалоб на систему здравоохранения убывает - РИА Новости, 29.09.2022
Минздрав Мособласти: количество жалоб на систему здравоохранения убывает
Глава министерства здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк сообщил о двукратном снижении количества жалоб на региональную систему здравоохранения. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:42
2022-09-29T13:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
здоровье - общество
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КРАСНОГОРСК, 29 сен – РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк сообщил о двукратном снижении количества жалоб на региональную систему здравоохранения.Согласно презентации, к докладу в Мособлдуме, по итогам 8 месяцев текущего года по теме здравоохранения было зарегистрировано чуть более 144 тысяч жалоб, в то время как за аналогичный период прошлого года было отмечено 341 тысяча обращений."Повышение удовлетворенности населения - это многогранная цель. Одним из его мерил является уровень жалоб населения. За восемь месяцев этого года мы имеем отчетливую динамику сокращения этого показателя в два раза", - сказал Сапанюк на заседании Мособлдумы.Он также отметил, что в ходе исследований было выявлено, что на сегодняшний день можно снизить нагрузку на медицинские учреждения на 10% за счет услуги по выдаче справок и рецептов в формате онлайн без прохождения осмотра врача.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Здоровье - Общество
13:42 29.09.2022
 

Минздрав Мособласти: количество жалоб на систему здравоохранения убывает

© РИА Новости / Владимир АстапковичВрач в ординаторской работает на компьютере
Врач в ординаторской работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Врач в ординаторской работает на компьютере
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 29 сен – РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк сообщил о двукратном снижении количества жалоб на региональную систему здравоохранения.
Согласно презентации, к докладу в Мособлдуме, по итогам 8 месяцев текущего года по теме здравоохранения было зарегистрировано чуть более 144 тысяч жалоб, в то время как за аналогичный период прошлого года было отмечено 341 тысяча обращений.
Информация онлайн - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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"Повышение удовлетворенности населения - это многогранная цель. Одним из его мерил является уровень жалоб населения. За восемь месяцев этого года мы имеем отчетливую динамику сокращения этого показателя в два раза", - сказал Сапанюк на заседании Мособлдумы.
Он также отметил, что в ходе исследований было выявлено, что на сегодняшний день можно снизить нагрузку на медицинские учреждения на 10% за счет услуги по выдаче справок и рецептов в формате онлайн без прохождения осмотра врача.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаЗдоровье - Общество
 
 
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