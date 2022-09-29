https://ria.ru/20220929/zdravookhranenie-1820310096.html

Минздрав Мособласти: количество жалоб на систему здравоохранения убывает

Минздрав Мособласти: количество жалоб на систему здравоохранения убывает - РИА Новости, 29.09.2022

Минздрав Мособласти: количество жалоб на систему здравоохранения убывает

Глава министерства здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк сообщил о двукратном снижении количества жалоб на региональную систему здравоохранения. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:42

2022-09-29T13:42

2022-09-29T13:42

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КРАСНОГОРСК, 29 сен – РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк сообщил о двукратном снижении количества жалоб на региональную систему здравоохранения.Согласно презентации, к докладу в Мособлдуме, по итогам 8 месяцев текущего года по теме здравоохранения было зарегистрировано чуть более 144 тысяч жалоб, в то время как за аналогичный период прошлого года было отмечено 341 тысяча обращений."Повышение удовлетворенности населения - это многогранная цель. Одним из его мерил является уровень жалоб населения. За восемь месяцев этого года мы имеем отчетливую динамику сокращения этого показателя в два раза", - сказал Сапанюк на заседании Мособлдумы.Он также отметил, что в ходе исследований было выявлено, что на сегодняшний день можно снизить нагрузку на медицинские учреждения на 10% за счет услуги по выдаче справок и рецептов в формате онлайн без прохождения осмотра врача.

https://ria.ru/20220929/privivki-1820255775.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), московская областная дума, здоровье - общество