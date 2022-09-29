https://ria.ru/20220929/zavod-1820250359.html

В Липецкой области открылся завод по производству электромобилей

В Липецкой области открылся завод по производству электромобилей - РИА Новости, 29.09.2022

В Липецкой области открылся завод по производству электромобилей

Первый в России завод по производству электромобилей EVOLUTE открылся в Краснинском районе Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:37

2022-09-29T10:37

2022-09-29T10:37

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

технологии

экономика

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ЛИПЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Первый в России завод по производству электромобилей EVOLUTE открылся в Краснинском районе Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов."В марте этого года мы подписали специальный инвестконтракт по реализации проекта. И воплотить его в жизнь удалось в рекордно короткие сроки. Инвестиции составят 13 миллиардов рублей. Всего будут созданы около двух тысяч рабочих мест. Очень приятно, что Минпромторг доверил Липецкой области реализацию такого проекта. Теперь люди получат новые рабочие места, бюджет – дополнительные налоговые отчисления. Завод открывается в довольно непростой период. Но его масштабы говорят о том, что на фоне санкций и некоторых трудностей развитие экономики, а вместе с тем и импортозамещение идут уверенными темпами", - сказал Артамонов.По его словам, с 2023 года будет запущено производство полного цикла со сваркой, покраской и сборкой электрокаров. Пока же работает один цех по сборке, где трудятся 150 человек.Почти все процессы автоматизированы. Каждые 8 минут с конвейера сходит новая машина. Это седан Evolute I-Pro. Электромобиль оснащен тяговой батареей ёмкостью 53 кВт, запасом хода в 420 километров. Мощность электродвигателя 150 лошадиных сил. Официальные дилеры начнут прием заказов на седан I-Pro уже в октябре этого года. Артамонов отметил, что в линейке Evolute также появятся кроссоверы I-Joy и I-Jet и минивен Evolute I-Van. Всего на заводе планируют производить 100 тысяч электромобилей в год."Задача на будущее - локализация производства. В регионе есть предприятие способное наладить выпуск аккумуляторов. Будем работать в этом направлении", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220922/artamonov-1818612174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, технологии, экономика