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Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой на борту вновь отложили из-за урагана
Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой на борту вновь отложили из-за урагана - РИА Новости, 29.09.2022
Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой на борту вновь отложили из-за урагана
Запуск на МКС космического корабля Crew Dragon, в экипаже которого будет россиянка Анна Кикина, отложен как минимум до 5 октября из-за урагана "Иан", сообщает... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T06:48
2022-09-29T06:48
2022-09-29T06:48
наука
анна кикина
космос - риа наука
флорида
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роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Запуск на МКС космического корабля Crew Dragon, в экипаже которого будет россиянка Анна Кикина, отложен как минимум до 5 октября из-за урагана "Иан", сообщает НАСА.Ранее НАСА заявляло, что запуск отложен до 4 октября."НАСА и SpaceX планируют не раньше вечера среды 5 октября запустить миссию Crew-5 на Международную космическую станцию", - сообщается на сайте агентства.Специалисты будут отслеживать влияние урагана "Иан" на побережье Флориды и, в частности, на Космический центр имени Кеннеди. При необходимости, дата полета будет изменена еще раз.Этот полет будет вторым в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. Ранее ракета "Союз-2.1а" 21 сентября вывела на орбиту летящий к МКС корабль "Союз МС-22" с двумя россиянами и американцем на борту. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20220927/nasa-1819672743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кикина, космос - риа наука, флорида, наса, spacex, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Наука, Анна Кикина, Космос - РИА Наука, Флорида, НАСА, SpaceX, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой на борту вновь отложили из-за урагана
Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой Кикиной на борту вновь отложили из-за урагана "Иан"