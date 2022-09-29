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Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой на борту вновь отложили из-за урагана - РИА Новости, 29.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220929/zapusk-1820227012.html
Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой на борту вновь отложили из-за урагана
Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой на борту вновь отложили из-за урагана - РИА Новости, 29.09.2022
Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой на борту вновь отложили из-за урагана
Запуск на МКС космического корабля Crew Dragon, в экипаже которого будет россиянка Анна Кикина, отложен как минимум до 5 октября из-за урагана "Иан", сообщает... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T06:48
2022-09-29T06:48
наука
анна кикина
космос - риа наука
флорида
наса
spacex
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Запуск на МКС космического корабля Crew Dragon, в экипаже которого будет россиянка Анна Кикина, отложен как минимум до 5 октября из-за урагана "Иан", сообщает НАСА.Ранее НАСА заявляло, что запуск отложен до 4 октября."НАСА и SpaceX планируют не раньше вечера среды 5 октября запустить миссию Crew-5 на Международную космическую станцию", - сообщается на сайте агентства.Специалисты будут отслеживать влияние урагана "Иан" на побережье Флориды и, в частности, на Космический центр имени Кеннеди. При необходимости, дата полета будет изменена еще раз.Этот полет будет вторым в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. Ранее ракета "Союз-2.1а" 21 сентября вывела на орбиту летящий к МКС корабль "Союз МС-22" с двумя россиянами и американцем на борту. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.
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анна кикина, космос - риа наука, флорида, наса, spacex, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Наука, Анна Кикина, Космос - РИА Наука, Флорида, НАСА, SpaceX, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
06:48 29.09.2022
 
Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой на борту вновь отложили из-за урагана

Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой Кикиной на борту вновь отложили из-за урагана "Иан"

© AFP 2022 / RICARDO ARDUENGOУраган "Иан", Флорида
Ураган Иан, Флорида - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / RICARDO ARDUENGO
Ураган "Иан", Флорида
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Запуск на МКС космического корабля Crew Dragon, в экипаже которого будет россиянка Анна Кикина, отложен как минимум до 5 октября из-за урагана "Иан", сообщает НАСА.
Ранее НАСА заявляло, что запуск отложен до 4 октября.
"НАСА и SpaceX планируют не раньше вечера среды 5 октября запустить миссию Crew-5 на Международную космическую станцию", - сообщается на сайте агентства.
Специалисты будут отслеживать влияние урагана "Иан" на побережье Флориды и, в частности, на Космический центр имени Кеннеди. При необходимости, дата полета будет изменена еще раз.
Этот полет будет вторым в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. Ранее ракета "Союз-2.1а" 21 сентября вывела на орбиту летящий к МКС корабль "Союз МС-22" с двумя россиянами и американцем на борту. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.
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НаукаАнна КикинаКосмос - РИА НаукаФлоридаНАСАSpaceXРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceX
 
 
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