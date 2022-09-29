https://ria.ru/20220929/zapusk-1820227012.html

Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой на борту вновь отложили из-за урагана

Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой на борту вновь отложили из-за урагана - РИА Новости, 29.09.2022

Запуск Crew Dragon к МКС c россиянкой на борту вновь отложили из-за урагана

Запуск на МКС космического корабля Crew Dragon, в экипаже которого будет россиянка Анна Кикина, отложен как минимум до 5 октября из-за урагана "Иан", сообщает... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T06:48

2022-09-29T06:48

2022-09-29T06:48

наука

анна кикина

космос - риа наука

флорида

наса

spacex

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Запуск на МКС космического корабля Crew Dragon, в экипаже которого будет россиянка Анна Кикина, отложен как минимум до 5 октября из-за урагана "Иан", сообщает НАСА.Ранее НАСА заявляло, что запуск отложен до 4 октября."НАСА и SpaceX планируют не раньше вечера среды 5 октября запустить миссию Crew-5 на Международную космическую станцию", - сообщается на сайте агентства.Специалисты будут отслеживать влияние урагана "Иан" на побережье Флориды и, в частности, на Космический центр имени Кеннеди. При необходимости, дата полета будет изменена еще раз.Этот полет будет вторым в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. Ранее ракета "Союз-2.1а" 21 сентября вывела на орбиту летящий к МКС корабль "Союз МС-22" с двумя россиянами и американцем на борту. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20220927/nasa-1819672743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

анна кикина, космос - риа наука, флорида, наса, spacex, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex