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В Киеве прокомментировали запрет на применение американского оружия - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/zapret-1820472990.html
В Киеве прокомментировали запрет на применение американского оружия
В Киеве прокомментировали запрет на применение американского оружия - РИА Новости, 29.09.2022
В Киеве прокомментировали запрет на применение американского оружия
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что договоренность Киева и Вашингтона о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T23:32
2022-09-29T23:50
в мире
сша
украина
киев
алексей резников
оксана маркарова
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что договоренность Киева и Вашингтона о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается не всех видов вооружения, а только РСЗО HIMARS.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у США и Украины есть договоренности, согласно которым украинцы не будут использовать оружие, предоставленное Вашингтоном, для нанесения ударов по территории России.Она также подтвердила, что Вашингтон не устанавливал никаких ограничений для ударов по территории Крыма.Ранее Резников сообщил, что киевский режим не исключает использования оружия, поставленного США, для нападения на Крым. Высокопоставленный представитель американской администрации в разговоре с Politico отметил, что Соединенные Штаты допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым, принимая это за самооборону.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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в мире, сша, украина, киев, алексей резников, оксана маркарова
В мире, США, Украина, Киев, Алексей Резников, Оксана Маркарова, Специальная военная операция на Украине
23:32 29.09.2022 (обновлено: 23:50 29.09.2022)
 
В Киеве прокомментировали запрет на применение американского оружия

В Киеве считают, что неприменение оружия США для ударов по России касается только HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesРСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что договоренность Киева и Вашингтона о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается не всех видов вооружения, а только РСЗО HIMARS.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у США и Украины есть договоренности, согласно которым украинцы не будут использовать оружие, предоставленное Вашингтоном, для нанесения ударов по территории России.
"Это касается именно HIMARS", - сказала Маркарова в интервью изданию "Европейская правда" в ответ на вопрос, распространяется ли ограничение на все оружие из США.
Она также подтвердила, что Вашингтон не устанавливал никаких ограничений для ударов по территории Крыма.
Ранее Резников сообщил, что киевский режим не исключает использования оружия, поставленного США, для нападения на Крым. Высокопоставленный представитель американской администрации в разговоре с Politico отметил, что Соединенные Штаты допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым, принимая это за самооборону.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 23:10Специальная военная операция на Украине
СМИ: США разрешили Киеву применять американское оружие для ударов по Крыму
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевАлексей РезниковОксана Маркарова
 
 
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