Рейтинг@Mail.ru
Politico: ЕC запретит ввоз из России стальной продукции - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/zapret-1820228595.html
Politico: ЕC запретит ввоз из России стальной продукции
Politico: ЕC запретит ввоз из России стальной продукции - РИА Новости, 29.09.2022
Politico: ЕC запретит ввоз из России стальной продукции
Евросоюз планирует ввести запрет на ввоз из России некоторых видов продукции из стали и экспорт в Россию определенных полупроводников, пишет Politico со ссылкой РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:21
2022-09-29T16:13
александр дугин
николай расторгуев
жозеп боррель
брюссель
россия
донецкая народная республика
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156159/58/1561595867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_21dcf36352bef41d8b2a50fbee9fac17.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Евросоюз планирует ввести запрет на ввоз из России некоторых видов продукции из стали и экспорт в Россию определенных полупроводников, пишет Politico со ссылкой на предложение ЕК по новому санкционном пакету.Кроме того, ЕС намерен ввести санкции против "Алросы" и наложить запрет на импорт из России "определенных элементов", использующихся в ювелирной промышленности. В частности, речь идет о камнях и драгметаллах.В Брюсселе также хотят ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что предложил расширить персональные ограничения против физических лиц и организаций из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.
https://ria.ru/20220929/energonositeli-1820221304.html
брюссель
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156159/58/1561595867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_5019aa351c9572c536d187cce9484d1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дугин, николай расторгуев, жозеп боррель, брюссель, россия, донецкая народная республика, еврокомиссия, евросоюз, алроса, санкции в отношении россии, в мире
Александр Дугин, Николай Расторгуев, Жозеп Боррель, Брюссель, Россия, Донецкая Народная Республика, Еврокомиссия, Евросоюз, Алроса, Санкции в отношении России, В мире
07:21 29.09.2022 (обновлено: 16:13 29.09.2022)
 
Politico: ЕC запретит ввоз из России стальной продукции

Politico: ЕC запретит ввоз из России стальной продукции, драгоценных камней и металлов

© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в медиабанкСталелитейное производство
Сталелитейное производство - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Коркка
Перейти в медиабанк
Сталелитейное производство. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Евросоюз планирует ввести запрет на ввоз из России некоторых видов продукции из стали и экспорт в Россию определенных полупроводников, пишет Politico со ссылкой на предложение ЕК по новому санкционном пакету.
Кроме того, ЕС намерен ввести санкции против "Алросы" и наложить запрет на импорт из России "определенных элементов", использующихся в ювелирной промышленности. В частности, речь идет о камнях и драгметаллах.
В Брюсселе также хотят ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что предложил расширить персональные ограничения против физических лиц и организаций из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 03:17
Глава Всемирного банка: на отказ от российских энергоносителей уйдут годы
 
Александр ДугинНиколай РасторгуевЖозеп БоррельБрюссельРоссияДонецкая Народная РеспубликаЕврокомиссияЕвросоюзАлросаСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала