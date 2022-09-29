https://ria.ru/20220929/zapret-1820228595.html
Politico: ЕC запретит ввоз из России стальной продукции
Politico: ЕC запретит ввоз из России стальной продукции - РИА Новости, 29.09.2022
Politico: ЕC запретит ввоз из России стальной продукции
Евросоюз планирует ввести запрет на ввоз из России некоторых видов продукции из стали и экспорт в Россию определенных полупроводников, пишет Politico со ссылкой РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:21
2022-09-29T07:21
2022-09-29T16:13
александр дугин
николай расторгуев
жозеп боррель
брюссель
россия
донецкая народная республика
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Евросоюз планирует ввести запрет на ввоз из России некоторых видов продукции из стали и экспорт в Россию определенных полупроводников, пишет Politico со ссылкой на предложение ЕК по новому санкционном пакету.Кроме того, ЕС намерен ввести санкции против "Алросы" и наложить запрет на импорт из России "определенных элементов", использующихся в ювелирной промышленности. В частности, речь идет о камнях и драгметаллах.В Брюсселе также хотят ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что предложил расширить персональные ограничения против физических лиц и организаций из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.
https://ria.ru/20220929/energonositeli-1820221304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Александр Дугин, Николай Расторгуев, Жозеп Боррель, Брюссель, Россия, Донецкая Народная Республика, Еврокомиссия, Евросоюз, Алроса, Санкции в отношении России, В мире
07:21 29.09.2022 (обновлено: 16:13 29.09.2022)
Politico: ЕC запретит ввоз из России стальной продукции
Politico: ЕC запретит ввоз из России стальной продукции, драгоценных камней и металлов