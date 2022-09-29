https://ria.ru/20220929/zapret-1820228595.html

Politico: ЕC запретит ввоз из России стальной продукции

Politico: ЕC запретит ввоз из России стальной продукции - РИА Новости, 29.09.2022

Politico: ЕC запретит ввоз из России стальной продукции

Евросоюз планирует ввести запрет на ввоз из России некоторых видов продукции из стали и экспорт в Россию определенных полупроводников, пишет Politico со ссылкой РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:21

2022-09-29T07:21

2022-09-29T16:13

александр дугин

николай расторгуев

жозеп боррель

брюссель

россия

донецкая народная республика

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Евросоюз планирует ввести запрет на ввоз из России некоторых видов продукции из стали и экспорт в Россию определенных полупроводников, пишет Politico со ссылкой на предложение ЕК по новому санкционном пакету.Кроме того, ЕС намерен ввести санкции против "Алросы" и наложить запрет на импорт из России "определенных элементов", использующихся в ювелирной промышленности. В частности, речь идет о камнях и драгметаллах.В Брюсселе также хотят ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что предложил расширить персональные ограничения против физических лиц и организаций из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.

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россия

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Алексей Калабанов

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