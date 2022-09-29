https://ria.ru/20220929/zakharchenko-1820240244.html

В деле убийства Захарченко появились новые подробности, сообщил источник

В деле убийства Захарченко появились новые подробности, сообщил источник - РИА Новости, 29.09.2022

В деле убийства Захарченко появились новые подробности, сообщил источник

Новые подробности убийства первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко открылись в перехваченном разговоре сотрудника СБУ Александра... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:24

2022-09-29T09:24

2022-09-29T10:58

александр захарченко

происшествия

служба безопасности украины

донецкая народная республика

убийство главы днр александра захарченко

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Новые подробности убийства первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко открылись в перехваченном разговоре сотрудника СБУ Александра Киященко с агентом, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР."Чтобы ты понимал, за Захарку (Александра Захарченко. — Прим. ред.) заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял. <...> Два миллиона долларов — это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей", — рассказал украинский силовик, фрагмент разговора есть в распоряжении РИА Новости.Как уточнил собеседник агентства в силовых структурах ЛНР, эти подробности прозвучали, когда Киященко обсуждал с агентом СБУ подготовку очередного теракта, который удалось предотвратить.В ЛНР установили, что украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленного чиновника в республике накануне референдума о вхождении в состав России.Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019-го новый руководитель республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости рассказал, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди которых есть высокопоставленные граждане Украины.

https://ria.ru/20190626/1555926159.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр захарченко, происшествия, служба безопасности украины, донецкая народная республика, убийство главы днр александра захарченко