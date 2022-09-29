09:24 29.09.2022 (обновлено: 10:58 29.09.2022)
В деле убийства Захарченко появились новые подробности, сообщил источник
Из перехваченного разговора сотрудника СБУ открылись новые подробности убийства Захарченко
Портрет Александра Захарченко в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Новые подробности убийства первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко открылись в перехваченном разговоре сотрудника СБУ Александра Киященко с агентом, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР.
"Чтобы ты понимал, за Захарку (Александра Захарченко. — Прим. ред.) заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял. <...> Два миллиона долларов — это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей", — рассказал украинский силовик, фрагмент разговора есть в распоряжении РИА Новости.
Как уточнил собеседник агентства в силовых структурах ЛНР, эти подробности прозвучали, когда Киященко обсуждал с агентом СБУ подготовку очередного теракта, который удалось предотвратить.
В ЛНР установили, что украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленного чиновника в республике накануне референдума о вхождении в состав России.
Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019-го новый руководитель республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости рассказал, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди которых есть высокопоставленные граждане Украины.
26 июня 2019, 12:04В ДНР назвали имена сотрудников СБУ, причастных к убийству Захарченко