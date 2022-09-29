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Задымление на ЗАЭС ликвидировали - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/zaes-1820350510.html
Задымление на ЗАЭС ликвидировали
Задымление на ЗАЭС ликвидировали - РИА Новости, 29.09.2022
Задымление на ЗАЭС ликвидировали
На Запорожской АЭС произошло только короткое замыкание и небольшое задымление, все работает в штатном режиме, а второй энергблок станции был остановлен еще в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:48
2022-09-29T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На Запорожской АЭС произошло только короткое замыкание и небольшое задымление, все работает в штатном режиме, а второй энергблок станции был остановлен еще в прошлом году, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский беспилотник сброшен на территорию Запорожской АЭС, реактор не пострадал, ядерной угрозы нет."По поводу фейковой информации о возгорании второго энергоблока - информация не подтверждается. Могу заверить, что произошло только лишь короткое замыкание и небольшое задымление. На данный момент данная нештатная ситуация давным-давно уже ликвидирована, все работает в штатном режиме", - сказал Волга журналистам."Учитывая то, что второй энергоблок вообще был захолощен и остановлен еще в украинские времена - в прошлом году, ни о какой критичности вообще не может идти речь", - добавил глава Энергодара.
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в мире, запорожская аэс, энергодар, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий
15:48 29.09.2022 (обновлено: 16:09 29.09.2022)
 
Задымление на ЗАЭС ликвидировали

Глава Энергодара Волга: задымление на ЗАЭС ликвидировали

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На Запорожской АЭС произошло только короткое замыкание и небольшое задымление, все работает в штатном режиме, а второй энергблок станции был остановлен еще в прошлом году, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский беспилотник сброшен на территорию Запорожской АЭС, реактор не пострадал, ядерной угрозы нет.
"По поводу фейковой информации о возгорании второго энергоблока - информация не подтверждается. Могу заверить, что произошло только лишь короткое замыкание и небольшое задымление. На данный момент данная нештатная ситуация давным-давно уже ликвидирована, все работает в штатном режиме", - сказал Волга журналистам.
"Учитывая то, что второй энергоблок вообще был захолощен и остановлен еще в украинские времена - в прошлом году, ни о какой критичности вообще не может идти речь", - добавил глава Энергодара.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
15:32Специальная военная операция на Украине
На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЭнергодарЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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