https://ria.ru/20220929/zaes-1820350510.html
Задымление на ЗАЭС ликвидировали
Задымление на ЗАЭС ликвидировали - РИА Новости, 29.09.2022
Задымление на ЗАЭС ликвидировали
На Запорожской АЭС произошло только короткое замыкание и небольшое задымление, все работает в штатном режиме, а второй энергблок станции был остановлен еще в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:48
2022-09-29T15:48
2022-09-29T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На Запорожской АЭС произошло только короткое замыкание и небольшое задымление, все работает в штатном режиме, а второй энергблок станции был остановлен еще в прошлом году, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский беспилотник сброшен на территорию Запорожской АЭС, реактор не пострадал, ядерной угрозы нет."По поводу фейковой информации о возгорании второго энергоблока - информация не подтверждается. Могу заверить, что произошло только лишь короткое замыкание и небольшое задымление. На данный момент данная нештатная ситуация давным-давно уже ликвидирована, все работает в штатном режиме", - сказал Волга журналистам."Учитывая то, что второй энергоблок вообще был захолощен и остановлен еще в украинские времена - в прошлом году, ни о какой критичности вообще не может идти речь", - добавил глава Энергодара.
https://ria.ru/20220929/bespilotnik-1820342770.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_e0477c1bc547a9c099c844b3e8582270.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, энергодар, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий
15:48 29.09.2022 (обновлено: 16:09 29.09.2022)
Задымление на ЗАЭС ликвидировали
Глава Энергодара Волга: задымление на ЗАЭС ликвидировали
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На Запорожской АЭС произошло только короткое замыкание и небольшое задымление, все работает в штатном режиме, а второй энергблок станции был остановлен еще в прошлом году, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
сообщил, что украинский беспилотник сброшен на территорию Запорожской АЭС, реактор не пострадал, ядерной угрозы нет.
"По поводу фейковой информации о возгорании второго энергоблока - информация не подтверждается. Могу заверить, что произошло только лишь короткое замыкание и небольшое задымление. На данный момент данная нештатная ситуация давным-давно уже ликвидирована, все работает в штатном режиме", - сказал Волга журналистам.
"Учитывая то, что второй энергоблок вообще был захолощен и остановлен еще в украинские времена - в прошлом году, ни о какой критичности вообще не может идти речь", - добавил глава Энергодара.