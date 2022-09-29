https://ria.ru/20220929/zaes-1820350510.html

Задымление на ЗАЭС ликвидировали

Задымление на ЗАЭС ликвидировали - РИА Новости, 29.09.2022

Задымление на ЗАЭС ликвидировали

На Запорожской АЭС произошло только короткое замыкание и небольшое задымление, все работает в штатном режиме, а второй энергблок станции был остановлен еще в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:48

2022-09-29T15:48

2022-09-29T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

энергодар

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На Запорожской АЭС произошло только короткое замыкание и небольшое задымление, все работает в штатном режиме, а второй энергблок станции был остановлен еще в прошлом году, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский беспилотник сброшен на территорию Запорожской АЭС, реактор не пострадал, ядерной угрозы нет."По поводу фейковой информации о возгорании второго энергоблока - информация не подтверждается. Могу заверить, что произошло только лишь короткое замыкание и небольшое задымление. На данный момент данная нештатная ситуация давным-давно уже ликвидирована, все работает в штатном режиме", - сказал Волга журналистам."Учитывая то, что второй энергоблок вообще был захолощен и остановлен еще в украинские времена - в прошлом году, ни о какой критичности вообще не может идти речь", - добавил глава Энергодара.

https://ria.ru/20220929/bespilotnik-1820342770.html

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Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, энергодар, запорожская область, евгений балицкий