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Угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/zaes-1820339599.html
Угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, заявил Балицкий
Угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.09.2022
Угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, заявил Балицкий
Ядерной угрозы после падения украинского беспилотника на территорию Запорожской АЭС нет, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Был... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:22
2022-09-29T15:40
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ядерной угрозы после падения украинского беспилотника на территорию Запорожской АЭС нет, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Был сброшен беспилотник... Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
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запорожская аэс, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Запорожская область
15:22 29.09.2022 (обновлено: 15:40 29.09.2022)
 
Угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, заявил Балицкий

Глава запорожской ВГА Балицкий: угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ядерной угрозы после падения украинского беспилотника на территорию Запорожской АЭС нет, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Был сброшен беспилотник... Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
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