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Угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, заявил Балицкий

Угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.09.2022

Угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, заявил Балицкий

Ядерной угрозы после падения украинского беспилотника на территорию Запорожской АЭС нет, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Был... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:22

2022-09-29T15:22

2022-09-29T15:40

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

евгений балицкий

запорожская область

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ядерной угрозы после падения украинского беспилотника на территорию Запорожской АЭС нет, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Был сброшен беспилотник... Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская аэс, евгений балицкий, запорожская область