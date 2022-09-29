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Угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, заявил Балицкий
Угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.09.2022
Угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, заявил Балицкий
Ядерной угрозы после падения украинского беспилотника на территорию Запорожской АЭС нет, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Был... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:22
2022-09-29T15:22
2022-09-29T15:40
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ядерной угрозы после падения украинского беспилотника на территорию Запорожской АЭС нет, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Был сброшен беспилотник... Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Запорожская область
15:22 29.09.2022 (обновлено: 15:40 29.09.2022)
Угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, заявил Балицкий
Глава запорожской ВГА Балицкий: угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет