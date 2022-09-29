https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820357141.html
В Новой Каховке прогремели десять взрывов
В Новой Каховке прогремели десять взрывов - РИА Новости, 29.09.2022
В Новой Каховке прогремели десять взрывов
Украинские войска в четверг обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 10 взрывов, сообщает администрация... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:13
2022-09-29T16:13
2022-09-29T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
запорожская область
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ХЕРСОН, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 10 взрывов, сообщает администрация города."16.00 в Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая... Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города Новая Каховка.
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новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Запорожская область
16:13 29.09.2022 (обновлено: 16:23 29.09.2022)
В Новой Каховке прогремели десять взрывов
В Новой Каховке прогремели десять взрывов, работает ПВО