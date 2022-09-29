https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820357141.html

В Новой Каховке прогремели десять взрывов

В Новой Каховке прогремели десять взрывов - РИА Новости, 29.09.2022

В Новой Каховке прогремели десять взрывов

Украинские войска в четверг обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 10 взрывов, сообщает администрация... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:13

2022-09-29T16:13

2022-09-29T16:23

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

запорожская область

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ХЕРСОН, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 10 взрывов, сообщает администрация города."16.00 в Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая... Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города Новая Каховка.

https://ria.ru/20220929/bespilotnik-1820342770.html

новая каховка

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, новая каховка, запорожская область